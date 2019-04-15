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Беларусь и Франция отметили активный характер межпарламентского взаимодействия

16.04.2019 21:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с французскими парламентариями. Главной темой встречи стало состояние белорусско-французского парламентского взаимодействия, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с делегацией Сената Французской Республики во главе с председателем группы дружбы "Франция-Беларусь" Сената Шарлем Гене. В ходе встречи стороны отметили активный характер белорусско-французского межпарламентского взаимодействия", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества и возможное содействие по линии групп дружбы в парламентах двух стран расширению взаимовыгодных политических и экономических контактов между Беларусью и Францией.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями о перспективах развития диалога по линии Беларусь – ЕС, по актуальным вопросам международной повестки дня.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с французскими парламентариями. Главной темой встречи стало состояние...
 
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