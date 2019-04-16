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Три юных белоруса включены в финальный рейтинг игроков из Северной Америки перед драфтом НХЛ
Источник материала: Tut.by
Центральное скаутское бюро НХЛ в преддверии драфта
В этом списке есть и три белорусских хоккеиста — Владислав Колячонок, Алексей Протас и Владимир Алистров.
1. Джек Хьюз (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)
2. Боуэн Байрэм (защитник; «Ванкувер», WHL)
3. Кирби Дак (нападающий; «Саскатун», WHL)
4. Алекс Таркотт (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)
5. Дилан Козенс (нападающий; «Летбридж», WHL)
6. Тревор Зеграс (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. Артур Калиев (нападающий; «Гамильтон», OHL)
8. Коул Кауфилд (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)
9. Мэттью Болди (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)
10. Пейтон Кребс (нападающий; «Кутеней», WHL)…
… 31. Владислав Колячонок (защитник; «Флинт», OHL)…
…118. Владимир Алистров (нападающий; «Эдмонтон», WHL)…
Протас и Алистров не помогут юношеской (U18) сборной Беларуси на предстоящем чемпионате мира в Швеции, поскольку их клубы продолжают выступление в плей-офф.
Кроме того, в преддрафтовом рейтинге хоккеистов, выступающих в европейских лигах, есть два уроженца Беларуси.
11-е место занимает минчанин Даниил Мисюль (2000), который защищает цвета ярославского «Локомотива».
65-й номер у Артема Жука (2000), сменившего спортивное гражданство на российское. Ныне он выступает за питерский СКА-1946 из МХЛ.
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Центральное скаутское бюро НХЛ в преддверии драфта опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке.
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