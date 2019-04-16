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Три юных белоруса включены в финальный рейтинг игроков из Северной Америки перед драфтом НХЛ

16.04.2019 23:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центральное скаутское бюро НХЛ в преддверии драфта опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке, сообщает пресс-служба ФХБ.


Владислав Колячонок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В этом списке есть и три белорусских хоккеиста — Владислав Колячонок, Алексей Протас и Владимир Алистров.

1. Джек Хьюз (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)

2. Боуэн Байрэм (защитник; «Ванкувер», WHL)

3. Кирби Дак (нападающий; «Саскатун», WHL)

4. Алекс Таркотт (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)

5. Дилан Козенс (нападающий; «Летбридж», WHL)

6. Тревор Зеграс (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. Артур Калиев (нападающий; «Гамильтон», OHL)

8. Коул Кауфилд (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)

9. Мэттью Болди (нападающий; юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. Пейтон Кребс (нападающий; «Кутеней», WHL)…

… 31. Владислав Колячонок (защитник; «Флинт», OHL)…

…44. Алексей Протас (нападающий; «Принц Альберт», WHL)…

…118. Владимир Алистров (нападающий; «Эдмонтон», WHL)…

Протас и Алистров не помогут юношеской (U18) сборной Беларуси на предстоящем чемпионате мира в Швеции, поскольку их клубы продолжают выступление в плей-офф.

Кроме того, в преддрафтовом рейтинге хоккеистов, выступающих в европейских лигах, есть два уроженца Беларуси.

11-е место занимает минчанин Даниил Мисюль (2000), который защищает цвета ярославского «Локомотива».

65-й номер у Артема Жука (2000), сменившего спортивное гражданство на российское. Ныне он выступает за питерский СКА-1946 из МХЛ.

 
 
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Центральное скаутское бюро НХЛ в преддверии драфта опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке.
 
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