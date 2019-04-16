ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программное обеспечение Bosch убережет людей от опасности на дороге

16.04.2019 20:35 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Система предупреждения водителя о выезде на полосу встречного движения запущена в 13 европейских странах. 

Водители, двигающиеся по полосе встречного движения – ужасающая перспектива. Опасность встречи с водителем на полосе встречного движения далеко не редкость, как многие могут подумать. Только в Германии, ежедневно каналы дорожных новостей сообщают об около 5 случаях возникновения опасности из-за водителей, выехавших на полосу встречного движения, и о 2000 случаях в год.

Всего пару тысяч строк программного кода могут спасти человеческие жизни – Bosch демонстрирует это с помощью облачной системы предупреждения водителя о выезде на полосу встречного движения. Это спасительное облачное решение не только оповещает водителя, который двигается в противоположном потоку направлении, но также предупреждает других находящихся в зоне опасности автомобилистов, молниеносно распространяя уведомления на территории 13 европейских стран.

Первоначально интегрированная в радиоприложения немецких вещательных компаний Antenne Bayern и Rock Antenne в начале 2018 года, система предупреждения о водителе на полосе встречного движения уже имеет 400 000 уникальных пользователей и их число будет только увеличиваться. Около 15 приложений для навигации, потокового вещания и радио теперь имеют функцию, разработанную Bosch. И благодаря этому сервис может охватить несколько миллионов человек в Европе – от Ирландии до Италии и от Португалии до Польши. «Больше никаких фатальных аварий по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения – это цель Bosch», – отмечает доктор Маркус Хейн, член правления Robert Bosch GmbH. Bosch также разработал программный модуль для этого цифрового спасателя. Единственный в своем роде в мире, он интегрирует функцию оповещения в информационно-развлекательную систему автомобиля.

Программное обеспечение распространяется по миру

Всё больше сервисов навигации, радиостанций и новостных порталов интегрируют в свои мобильные приложения облачную функцию оповещения об выезде на по полосу встречного движения от Bosch, посылая всем пользователям цифрового ангела-хранителя во время путешествия за рулем. Одним из самых популярных в этом роде мобильных приложений является приложение для GPS-навигации Karta, разработанное португальским стартапом NDrive –  около 8 миллионов в месяц и один миллион человек ежедневно пользуются этим приложением. Люди из 140 стран мира используют приложение не только, чтобы найти оптимальный маршрут к месту назначения, но и благодаря облачному решению Bosch, как систему оповещения об опасности на дороге.

Приложение для радио и потокового вещания, разработанное компанией bigFM, насчитывающее более полумиллиона уникальных пользователей, с января 2019 года поддерживает функцию приложения Bosch. Такие радиостанции как Radioplayer.de, radio FFN, radio rainbow, rainbow 2, radio RPR, TCS, BikerSOS и многие другие предлагают своим пользователям своих приложений новый сервис. Всё больше партнеров, включая создателей мобильных приложений Focus Online, Calimoto и V-Navi уже готовы внедрить сервис Bosch. «Мы хотим запустить систему оповещения о водителе на встречной полосе от Bosch везде без исключений. Даже одно дорожное происшествие – это слишком много», – отмечает Хейн.

Программное обеспечение для умной связи

Около трети дорожных происшествий, причиной которых явилось движение по встречной полосе на протяжении всего 500 метров, заканчиваются фатально. Чтобы определить, двигается ли автомобиль в неправильном направлении, облачная функция сравнивает параметры движения автомобиля с разрешенным направлением движения. Эта информация хранится в базе данных. Для её активации водителю необходимо запустить приложение в фоновом режиме. Любой водитель, который ошибочно примет съезд с трассы за выезд с неё, получит push-уведомление. В то же время водители находящихся поблизости автомобилей будут также предупреждены об опасности.

Чем больше взаимосвязанных транспортных средств, тем теснее становится невидимая сеть безопасности. Это в свою очередь повысит эффективность предупреждений о водителях, двигающихся по полосе встречного движения. Bosch будет применять новый программный модуль для интеграции системы предупреждения о выезде на встречную полосу непосредственно в информационно-развлекательные системы будущих транспортных средств. Предупреждения об опасности будут заблаговременно появляться на дисплее приборной панели. Bosch ведёт тесную работу с автопроизводителями, которые хотят предложить водителям новых автомобилей функцию предупреждения об опасности на полосе встречного движения как часть стандартного пакета.  

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система предупреждения водителя о выезде на полосу встречного движения запущена в 13 европейских странах. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • lee джинсы официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика