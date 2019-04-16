Администрация БГУ объяснила запрет на публичные комментарии

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"Еврорадио" . В нём говорится, что 16 апреля состоялась встреча представителей Студенческой Ассамблеи БГУ и администрации университета. На ней обсуждалась и новая редакция Правил внутреннего распорядка, передает





Пункт 5.20 этих правил обязывает студентов, магистрантов, слушателей и стажёров БГУ "не допускать комментариев о БГУ и от имени БГУ, которые располагаются в информационном пространстве (СМИ, интернет, социальные медиа), которые могут нанести угрозу имиджу и деловой репутации БГУ".





Представители администрации БГУ заявили, что этот пункт добавлен в новую редакцию правил только для защиты прав и интересов как университета в целом, так сотрудников и студентов в частности.





"Под данной формулировкой пункта понимаются неточность и заведомо ложные комментарии; комментарии, которые в содержании намеренно несут клевету в адрес университета и его членов. Данные правила не преследуют цели ограничить выражение мнений студентов по вопросам жизнедеятельности университета, если они реальны и касаются членов университетского сообщества", — говорится в сообщении.









Также сообщается, что основная идея такого нововведения — это защита законных интересов университета и его членов, в том числе студентов. "Соответственно, в таком понимании и трактовке этот пункт не нарушает ни локальные, ни государственные нормативные акты", — отмечают авторы сообщения.





Напомним, что после нововведения студенты БГУ затроллили администрацию саркастическими отзывами, в которых только хвалили "альма-матер".