



Павел Якубович / svaboda.org





Радио "Свобода" Об этом он рассказал в интервью





В своё время Павел Якубович создал общественную инициативу по мемориализации урочища Куропаты. "Я очень надеялся, что те, кому положено, поймут, что нужно советоваться с людьми, что нужен диалог, дискуссия, но не приезжать на автокранах и вырывать то, что сделали другие. В конце концов, речь идёт о таких сакральных вещах, как христианские кресты. Это не просто клумбу посадили или клумбу разобрали ради хозяйственной зацепки. Это ещё и очень инфернальная и важная для сознания вещь", — говорит бывший высокопоставленный чиновник.





По словам Якубовича, он контактирует и с научной руководительницей мемориала Куропаты Майей Кляшторной, и с руководителем общественной дирекции Народного мемориала Алесем Чехольским. "Я никогда не встречался с Дашкевичем. Северинца достаточно хорошо знаю. Я с глубоким уважением отношусь к этим людям. Это высокоидейные люди. И время наконец расставит всё на свои места. Такие люди продвигают общественно значимые и полезные инициативы", — похвалил он защитников Куропат.





По словам Якубовича, созданная им инициатива сперва была принята положительно. В том числе и руководством КГБ. "Представители КГБ приняли участие в ряде мероприятий, в частности в "круглом столе", на котором на весь мир было недвусмысленно и компетентно заявлено, что в Куропатах находятся жертвы политических репрессий. О "круглом столе" много сообщалось по телевидению и во многих СМИ. Было сказано, что там лежат жертвы политических репрессий определённого исторического периода, и это можно назвать сталинскими репрессиями", — рассказывает он.





По результатам этих заседаний была создана общественная комиссия, куда вошли не только Чехольский, но, например, и историк Игорь Кузнецов, и защитник Куропат Анна Шапутько. "Это очень скромная и важная миссия — мемориал должен был быть сохранён, всё, что было сделано общественностью, памятные знаки, кресты и многое другое. Я свою позицию объяснял: ни один крест не будет уничтожен. Было обещано, что ничего убираться не будет, что просто произойдёт благоустройство, и это место останется неприкосновенным. Мы провели сбор пожертвований на небольшой памятник, который виделся как лапидарный, который отражает суть того, что там происходило", — делится воспоминаниями Якубович.









Однако потом всё пошло не так, как предполагалось. Якубович признаётся, что приказ на Куропаты был спущен с самого верха: "Но, как в известной книге о Швейке, всё шло хорошо, пока не вмешался генеральный штаб. Мне трудно назвать причину. Была перехвачена инициатива, комиссия была забыта и отодвинута в сторону определённым начальством, меня уволили из газеты. И начался привычный бюрократический подход".





Напомним, что на пресс-конференции 1 марта кресты по периметру Куропат раскритиковал Александр Лукашенко. Он заявил, будто кресты не должны быть видны с Минской кольцевой автодороги. В результате 4 апреля Боровлянский спецлесхоз снёс 70 деревянных крестов, установленных в прошлом году. А 13 апреля — ещё около десятка металлических крестов, которые стояли как раз со стороны МКАД. На месте снесённых металлических крестов были посажены деревья. Эти действия резко осудил глава Католической Церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, который призвал прекратить "крыжалом".





По словам Якубовича, бюрократические действия властей обострили ситуацию. "Они делают то, что было задумано нашей комиссией — та же ограда, те же места для лавочек. Но это можно было сделать без шума, без напряжения, вместе с общественностью. Теперь в роли искусствоведов выступают какие-то майоры милиции, на которых взвалено решение большой духовной проблемы, а также лесники, которые вынуждены вместо историков и специалистов объяснять, почему они так делают. В XXI веке вырывать кресты? Такие вещи оговариваются как минимум с руководителями конфессий, общественностью, верующими. благоустройство можно было сделать, но без брутальности, без "крыжалома", как сказал архиепископ, и без всех этих особенностей, которые показывают триумф бюрократизма. И в результате появилось большое количество недовольных людей", — критикует он снос крестов в Куропатах.