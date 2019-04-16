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Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Могилеве

16.04.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупное ДТП произошло сегодня днем на улице Челюскинцев в Могилёве, сообщает телеграм-канал «Дпс Могилев». Столкнулись маршрутка и грузовик, в результате столкновения маршрутка перевернулась.



Пассажиры получили травмы. Известно, что на месте ДТП работала скорая. На Челюскинцев и прилегающих улицах из-за аварии, по словам очевидцев, образовалась пробка.



 
Теги: Могилев
 
 
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Крупное ДТП произошло сегодня днем на улице Челюскинцев в Могилёве, сообщает телеграм-канал «Дпс Могилев». Столкнулись маршрутка и грузовик, в результате...
 
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