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Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Могилеве
Источник материала: Партизан
Крупное ДТП произошло сегодня днем на улице Челюскинцев в Могилёве, сообщает телеграм-канал «Дпс Могилев». Столкнулись маршрутка и грузовик, в результате столкновения маршрутка перевернулась.
Пассажиры получили травмы. Известно, что на месте ДТП работала скорая. На Челюскинцев и прилегающих улицах из-за аварии, по словам очевидцев, образовалась пробка.
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Крупное ДТП произошло сегодня днем на улице Челюскинцев в Могилёве, сообщает телеграм-канал «Дпс Могилев». Столкнулись маршрутка и грузовик, в результате...
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