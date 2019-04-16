Источник материала: Интерфакс

Вслед за этапом Кубка мира по прыжкам на батуте "Минск-Арена" примет серию тестовых турниров ко II Европейским Играм и в других гимнастических дисциплинах.

С 25 по 27 апреля перед своими зрителями выступят представители спортивной гимнастики. В Беларусь приедут спортсмены из Украины, Финляндии, Литвы и Узбекистана. Медали будут разыгрываться в многоборье и финалах отдельных видов. За исключением опытного Андрея Лиховицкого в белорусском составе – все сильнейшие: выделим победителя юниорского чемпионата Европы Святослава Драницкого, призера этапов Кубка мира Василия Михалицина, финалистов недавнего чемпионата Европы, обладателей именных лицензий на II Европейские игры Егора Шарамкова и Анастасию Алистратову.

Два комплекта наград, как и на II Европейских Играх, разыграют представители спортивной аэробики, тестовый турнир в этой дисциплине пройдет 30 апреля-1 мая. В Минск приедут команды Украины и Азербайджана.



Украшением программы станут соревнования по художественной гимнастике, они пройдут 3-4 мая. Кроме белорусок свои программы представят грации из России, Австрии, Эстонии, Молдовы и Румынии. При этом россиянки привезут в Минск кого-то из своих лидеров, вероятнее всего, это будут Александра Солдатова и Екатерина Селезнева. На тестовых соревнованиях выступят все лидеры белорусской сборной: Екатерина Галкина, Алина Горносько, Анастасия Салос и Юлия Евчик, будут и молодые белорусские гимнастки. И, конечно же, сборная Беларуси в групповых упражнениях, 14 апреля завоевавшая золото этапа Кубка мира в Софии.

Многих титулованных спортсменов увидим и в соревнованиях по спортивной акробатике. Кроме белорусов за награды поспорят команды России, Азербайджана, Польши и Нидерландов. На "Минск-Арене" будут разыграны 6 комплектов медалей: в женских тройках и смешанных парах. Свое мастерство продемонстрируют чемпионы мира и Европы, победители и призеры этапов Кубка мира. Лидеры нашей сборной – Артур Беляков и Ольга Мельник, а также Вероника Набокина, Карина Сандович и Юлия Ивончик. Как и художественная гимнастика, тестовые соревнования по прыжкам на батуте пройдут 3-4 мая.

Вход на трибуны свободный.



