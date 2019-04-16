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В Минске открылась выставка, посвященная Собору Парижской Богоматери

16.04.2019 23:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Мини-выставка, посвященная Собору Парижской Богоматери, открылась в Национальной библиотеке Беларуси 16 апреля.

"Вчера, 15 апреля, произошла настоящая культурная катастрофа – пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари во Франции. Этот готический храм является не только символом французской столицы, но и сокровищем мировой культуры. Люди со всего мира ехали в Париж, чтобы посмотреть на этот архитектурный шедевр. Он привлекал также многих художников и писателей", - отметили в Национальной библиотеке, отмечая важность появления именно данной тематической выставки.

Судьба собора на протяжении столетий складывался по-разному. Он неоднократно разрушался и заново отстраивался. А в XIX в. храм находился в таком ужасном состоянии, что ставился вопрос о его сносе.

Спасению собора от полного разрушения и обретению его популярности во многом спосоствовал одноименный исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. В 1841 году началась реставрация храма, которая продолжалась более, чем 20 лет.

"В Национальной библиотеке Беларуси хранятся уникальные материалы, которые дают представление про вид соборов в XVIII-XIX вв. В Музее книги 16 апреля открывается мини-выставка в знак солидарности и сочувствия, посвященная Собору Парижской Богоматери. На ней можно будет увидеть издания 1830-х гг знаменитого романа В.Гюго, эстампы с видом Нотр-Дама художника Шарля Мерьена 1850-х гг, изображения интерьеров собора с коронационного альбома Наполеона Бонопарта 1804 г., очертания храма на карте Парижа 1734 года издания и др.", - рассказали в библиотеке.

Там уверены: их выставка дает уверенность, что известный собор в очередной раз будет восстановлен после трагедии.

В Минске открылась выставка, посвященная Собору Парижской Богоматери
Выставка работает в Музее книге (комната 347) Национального музея Беларуси. Вход – по читательскому билету или билету социокультурного центра. Выставка, посвященная Собору Парижской Богоматери, будет открыта для белорусов и гостей столицы до 30 апреля.

 
 
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Мини-выставка, посвященная Собору Парижской Богоматери, открылась в Национальной библиотеке Беларуси 16 апреля.
 
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