Беларусь и Турция договорились о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике

Источник материала: Интерфакс

В ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Турцию 16 апреля были подписан ряд соглашений. Среди них – меморандум о научно-техническом сотрудничестве между странами в Антарктике, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Национальная академия наук Беларуси и Министерство промышленности и развития Турции подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике. Были подписаны дорожная карта развития сотрудничества между НАН Беларуси и Научно-исследовательским советом Турции на 2019-2021 годы и протокол десятого заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии", - говорится в сообщении.

Эти документы, сказал Александр Лукашенко, создают дополнительные условия для расширения взаимовыгодных белорусско-турецких связей в политическом, торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном направлениях.

Беларусь высказала заинтересованность в дальнейшем расширении контактов в сферах технологий, инноваций, образования и намерена наращивать взаимодействие в области совместных научных разработок, академических программ, обмена студентами и преподавателями высших учебных заведений.

По итогам переговоров президентов Беларуси и Турции стороны подписали пакет документов. Были заключены межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции, меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленный комитетом Беларуси и президиумом оборонной промышленности администрации президента Турции.