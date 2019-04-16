"Нуреев" и пожар в Нотр-Дам стали главными темами юбилейной "Золотой маски"

Источник материала: Интерфакс

Пожар в парижском соборе Нотр-Дам и балет "Нуреев" стали главными темами 25-й театральной премии "Золотая Маска", передаёт корреспондент "Интерфакса".

Церемония оглашения лауреатов премии "Золотая Маска" прошла на Исторической сцене Большого театра во вторник.

На протяжении всей церемонии лауреаты благодарили Кирилла Серебренникова за помощь, совместную работу и желали, "чтобы в Год театра словосочетание "театральное дело" действительно означало именно это".

"Нуреев" стал лучшим спектаклем в балете. Кирилл Серебренников, получая награду за "Нуреева" заметил, что такой большой проект можно было сделать именно в ГАБТе и признался, что постановочной команде помогал сам Рудольф Нуреев. "Он сам любил хайп. У нас был весёлая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается", - сказал режиссёр.

Руководитель балетной труппы театра Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер, получая "Золотую маску" за постановку "Минус 16", которую признали лучшим спектаклем в современном танце, поблагодарил всех за поддержку в связи с пожаром в смотре Нотр-Дам.

"Где бы ты ни находился, есть общее культурное наследие. Я тронут той поддержкой, которую ощущаю от вас всех по поводу Нотр-Дам", - сказал он, его слова были встречены овациями всего зала.

Лучшим спектаклем большой формы стала постановка "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" Александринского театра.

Дарья Мороз получила премию за роль Тузенбаха в постановке "Три сестры" МХТ имени Чехова, а Камиля Тукаева отметили за роль Креона в поставке "Антигона" воронежского Камерного театра.

Лучшим драматургом стал Михаил Дурненков (Театр Наций, "Утопия"),"Золотую маску" за лучший спектакль в опере получила "Жанна на костре" пермского театра оперы и балета имени Чайковского.

Екатерина Крысанова стала лучшей исполнительницей женской роли в балете/современном танце (за партию Джульетты в "Ромео м Джульетте" Большого театра), а Вячеслава Лопатина отметили за роль ученика в "Нурееве" Большого театра. Он поблагодарил творческую команду проекта, Илью Демуцкого, Кирилла Серебренникова, Юрия Посохова. Последний также получил "Маску" за работу балетмейстера в балете/ современном танце.

"Хочу сказать спасибо всем, кто в нелегкое для нас время поддержал нас", - сказал Ю.Посохов со сцены.

Юлия Дякина за роль Эвридики в "Орфее и Эвридике" театра музыкальной комедии Екатеринбурга получила "Золотую маску" за лучшую женскую роль в оперетте/мюзикле, а Игорь Ладейщиков стал лучшим в мужской категории в этом же проекте.

А лучшим спектаклем в оперетте/мюзикле признали "Римские каникулы" новосибирского музыкального театра.

Ряд лауреатов премии был объявлен ранее. В рамках номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" были отмечены Элина Быстрицкая, Владимир Васильев, Инна Чурикова, Василий Лановой, Александр Збруев. Также были награждены Владимир Федосеев, Леонид Хейфец, Станислав Любшин, Иван Уланов и другие. Лауреатом специальной премии "Золотая Маска" зарубежному деятелю театра за выдающийся вклад в развитие театрального искусства стал британский режиссер Деклан Доннелан.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов.