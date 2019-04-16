Источник материала: Интерфакс

Несмотря на достигнутые к настоящему времени позитивные результаты, многие основополагающие цели "Восточного партнерства" пока не реализованы в полной мере, заявил в Чехии на конференции, посвященной 10-летию "Восточного партнерства" заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков.

"В ходе своего выступления в рамках тематической секции "Восточное партнерство» (ВП) в следующие 10 лет: возможности и препятствия" Е.Шестаков подчеркнул важность ВП как инструмента прагматичного сотрудничества между странами региона и Европейским союзом, способствующего решению общих задач и реагированию на вызовы в сферах транспорта и взаимосвязанности, торговли, экономических реформ, контактов между людьми и в других областях", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Е.Шестаков также отметил, что, несмотря на достигнутые к настоящему времени позитивные результаты, многие основополагающие цели ВП пока не реализованы в полной мере. Он подчеркнул, что с учетом уроков прошлого главной целью "Восточного партнерства" должно быть сотрудничество, направленное на предотвращение возникновения новых разделительных линий, содействие миру, безопасности и процветанию региона.

Заместитель главы МИД Беларуси также подчеркнул важность достижения в рамках инициативы конкретных практических результатов. Он отметил важность реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе с подключением Китая, организации смешанных торговых миссий стран ЕС и ВП в другие регионы мира, поощрения предпринимательства, более широкого привлечения частного капитала под проекты, финансируемые ЕС.

Конференцию, которая прошла 16 апреля в Чехии, открыл -министр Чехии А.Бабиш. Участие в мероприятии приняли руководящие представители министерств и ведомств Чехии, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, а также руководство профильных служб Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.