|
Любят печенье и не боятся людей. В Слуцком районе выращивают ланей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Слуцкий район может стать привлекательным регионом для любителей охоты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В местное Воробьевское лесничество завезли европейских ланей. Для них белорусские леса – нетипичная среда обитания. В планах – создать целую популяцию лани, а также обогатить фауну района другими животными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Слуцкий район может стать привлекательным регионом для любителей охоты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В местное Воробьевское...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)