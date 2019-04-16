Полный обзор Honor 8A. Что может один из самых недорогих смартфонов компании за 339 рублей?

Источник материала: Tut.by

Honor 8A — один из самых доступных смартфонов из актуальной линейки производителя, официально продающийся за 339 рублей. Мы протестировали аппарат, выявили его ключевые достоинства и недостатки, а также разузнали, чем новинка отличается от более дорогих гаджетов компании.





Только пластик

Как и большинство других бюджетных смартфонов популярных в Беларуси производителей, новый Honor 8A — полностью пластиковый. Цветов корпуса бывает несколько: черный, синий и золотой.





При этом во всех версиях задняя панель поделена на две части вертикальной линией. Слева от нее поверхность слегка шершавая, справа — глянцевая, полностью гладкая.

С эргономикой у Honor 8A все в норме, большим пальцем при небольшой сноровке даже получится добраться до верхнего правого угла дисплея без перехвата смартфона в руке. Сканер отпечатков пальцев на задней панели ложится как раз под указательный палец, тянуться до него не нужно.





Субъективно работает датчик почти так же быстро, как и на более дорогих топовых аппаратах.

Разблокировать устройство получится и через распознавание лица фронтальной селфи-камерой, но вечером функция срабатывает медленнее, чем днем при хорошем освещении. А еще Honor 8A позволяет одновременно установить сразу две nanoSIM-карточки и карту памяти microSD объемом до 512 ГБ.





На официальном сайте Honor также говорится о «необычайно мощных динамиках» смартфона. Звучит моноспикер действительно неплохо: максимальной громкости хватает, чтобы посмотреть ролик на YouTube в компании друзей или не пропустить входящий звонок. Но все же использовать Honor 8A в качестве переносной колонки вряд ли получится.

Из небольших минусов устройства — разъем microUSB и отсутствие поддержки Wi-Fi-сетей на частоте в 5 ГГц.

Обычный экран

У Honor 8A — 6,09-дюймовый дисплей с IPS-матрицей. Есть режим автоматической настройки яркости, а также возможность регулировки цветовой температуры.





В целом придраться к дисплею с учетом цены смартфона сложно. Для устройства начального уровня экран вполне приличный, хотя из-за разрешения HD+ (1560 на 720 точек) изображение слегка зернистое: отдельные пиксели заметны с расстояния вытянутой руки.

Зато инверсия цветов при наклоне смартфона незаметна, а вот незначительное падение яркости присутствует. Но если смотреть на панель прямо, то проблема исчезает.





В верхней части дисплея расположена фронтальная камера, заключенная в вырез в форме небольшой капельки. Из субъективных дизайнерских недочетов остановимся только на надписи Honor в нижней части устройства. В большинстве конкурирующих смартфонов от этого отказались.

Производительность — ниже среднего

Самое слабое место всего смартфона — производительность. Honor 8A работает на процессоре MediaTek Helio P35. Его ресурсов в паре с 2 ГБ оперативной памяти сегодня явно не хватает для комфортной работы со смартфоном — интерфейс немного притормаживает.

Впрочем, это не значит, что проверить почту или, например, полистать ленту фотографий в Instagram перед сном на аппарате не выйдет. Но о запасе по мощности на будущее речи точно не идет.

С играми ситуация аналогичная: запустить нетребовательные «бегалки» вроде Subway Surfers получится, но на продолжительный геймплей в графически сложные 3D-проекты вроде PUBG со стабильным fps лучше не рассчитывать.





Выше — результат Honor 8A в популярном синтетическом тесте AnTuTu. Устройства с похожей ценой от Samsung и Xiaomi набирают в тесте немного больше очков.

День-полтора от одного заряда

Емкость аккумулятора Honor 8A — 3020 мА·ч. Вместе с достаточно энергоэффективным процессором, сделанным по 12-нм техпроцессу, на полном заряде смартфон может протянуть около дня без подключения к электросети.

В менее активном режиме (например, без постоянно включенного LTE-интернета или GPS-навигации) можно добиться и полутора дней без подзарядки. Хотя для уверенности ночью смартфон все же лучше ставить на подзарядку.





Наши наблюдения подтверждает синтетический тест AnTuTu Tester, в котором Honor 8A набрал около десяти тысяч баллов. Результат — выше среднего.

Основная камера

Разрешение основной камеры Honor 8A — 13 Мп. Функций искусственного интеллекта (AI) в смартфоне мы не нашли. Днем фотографии, как для устройства за 339 рублей, получаются сравнимого с другими бюджетными аппаратами качества. Предположим, что большинство потенциальных покупателей останется довольно снимками с новинки.





























Вечером ситуация, на наш взгляд, немного изменяется. Получить годную фотографию становится сложнее, шумов на кадрах образуется больше. Впрочем, Honor 8A явно не создавался с прицелом на ночную съемку, так что вменять это ему в вину не будем.

Подробно останавливаться на 8-мегапиксельной фронтальной камере особого смысла нет. Ее хватит, чтобы совершить видеозвонок, но не более.

Резюме





Основные плюсы Honor 8A — это удобный форм-фактор (смартфоном получится управлять одной рукой), неплохое время работы от одного заряда порядка одного дня, возможность установки одновременно двух nanoSIM-карт и карты памяти, а также мультимедийный динамик, выигрывающий у «одноклассников» от других производителей.

Из недостатков — морально устаревший порт microUSB и отсутствие поддержки Wi-Fi-сетей на частоте в 5 ГГц. К спорным моментам отнесем и производительность смартфона. Конкурирующие Xiaomi Redmi 7 ( обзор ) и Samsung Galaxy A10 ( обзор ) при схожей цене отличаются большей мощностью и аналогичной автономностью.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor: