Помощник президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую линию и прием граждан по личным вопросам в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Сфера вопросов, с которыми обращаются люди, достаточно широкая, пишет Гродненская правда .

Чаще всего на нынешней прямой линии речь заходила о ситуациях с жильем.. Жительница одного из домов по улице Жолудева интересовалась, почему во время капитального ремонта дома в прошлом году не поменяли кровлю. В первую зиму после ремонта кровля протекла. Сейчас коммунальники района планируют устранить недостатки. Вопросы после сделанного в прошлом году капитального ремонта остались и у жительницы дома по улице Боричевского. Отремонтировали крышу, однако вентиляция не работает. Как пояснили заявительнице, капитальный ремонт этого дома продолжается, в ходе него будет сделана и вентиляция.

– На капитальные ремонты выделяются бюджетные средства, а также отчисления граждан, и люди вправе требовать качественное выполнение работ. Все, что положено, должно быть сделано, это и имидж строительной организации, и имидж власти, – отметил Иван Лавринович, дав соответствующие поручения районным властям.

Реабилитационный центр для детей больных ДЦП предложила открыть жительница Волковыска. Коррекционно-развивающий реабилитационный центр для детей в райцентре есть. Необходимость открытия еще одного будет проработана на уровне области и района.

С рядом вопросов обратились многодетные семьи. Дом в деревне Ясеновица построила семья с четырьмя детьми, однако уже два года они не могут вселиться в него: нет света. Проведение сетей электроснабжения планируется. Внести в ближайшее время предложения по электроснабжению района жилой застройки Иван Лавринович поручил соответствующим службам.

Глава другой многодетной семьи интересовался, можно ли досрочно воспользоваться материнским капиталом для улучшения жилищных условий. Согласно действующему законодательству этого сделать нельзя. Как рассказал Иван Лавринович, ряд предложений от областей республики по расширению возможностей использования материнского капитала внесены на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Какие из них будут приняты, станет известно после рассмотрения этого вопроса.

Ответив на все поступившие на прямую телефонную линию вопросы, Иван Лавринович отметил, что все они житейские, и при этом подчеркнул:

– Люди разные, есть социально незащищенные, матери, воспитывающие не одного ребенка, порой в одиночку. К решению возникающих у них вопросов надо подходить ответственно. Ставьте себя на место человека.

На личный прием к помощнику Президента – инспектору по Гродненской области обратились не только жители Волковысского, но и Берестовицкого района, а также города Гродно.

Участник боевых действий в Афганистане хотел бы выкупить занимаемое жилое помещение социального пользования, однако по закону такого права у него нет. В соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь такое помещение не подлежит приватизации, обмену, разделу и предоставлению по договору найма.

Жительницам дома по улице Жолудева в Волковыске мешает шум от установленной в подвале жилого дома системы автоматического регулирования тепла. Несмотря на то, что санстанция не нашла нарушений, людям необходимо помочь. Возможно, решит проблему дополнительная шумоизоляция. Поручения даны жилищно-коммунальной службе района. А вот что касается тепловой реабилитации дома, то сегодня это можно сделать с привлечением средств жильцов, возможна для них рассрочка платежа.

Приехал на прием житель Гродно. Его интересовало, когда будет электрифицирован участок в деревне Королино Гродненского района, который он приобрел с аукциона под строительство дома. Как пояснил председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский, готова проектно-сметная документация на электроснабжение группы жилых домов в деревне Королино, сейчас она находится на проверке в Госстройэкспертизе области. Строительные работы будут проведены в четвертом квартале текущего года за счет средств республиканского бюджета.

Многодетная мать Виктория Алексеевна живет в общежитии и стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как рассказал председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько, в этом году в райцентре сдаются два жилых дома в общей сложности на 112 квартир, где жилье получат и многодетные семьи. Согласно очередности женщина не попадет в эти дома, однако жилье для многодетных семей в районе будет возводиться и в следующем году. По поручению Главы государства за эти годы его получат все многодетные семьи.

Еще один вопрос связан м благоустройством. Касается это подхода к детскому саду №24. Помощник Президента подчеркнул, все, что касается детских садов, подходов к ним, освещения, порядок там должен быть наведен. Еще раз следует проверить состояние канализационных люков.