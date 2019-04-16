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Помимо 100 миллионов на Нотр-Дам-де-Пари. 5 фактов о щедром французе и муже Сальмы Хайек, Франсуа-Анри Пино

17.04.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера начался национальный сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара. Первым значительным вложением стала сумма в 100 миллионов евро — ее пожертвовал миллиардер Франсуа-Анри Пино:

«Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия», — прокомментировал бизнесмен.

Что еще стоит знать о щедром французе — в подборке любопытных фактов от LADY.

Золотой ребенок

Сегодня семья Пино — владельцы холдинга Kering group. А он, в свою очередь, руководит модными домами, название которых дорого сердцу каждой модницы — Gucci, Alexander McQueen, Stella McCartney, Yves Saint Laurent и Balenciaga. Состояние Франсуа-Анри Пино оценивается в $ 7 миллиардов.

Конечно, во многом эта сумма так велика благодаря отцу Франсуа-Анри. Родившись в семье простого торговца древесиной, предприимчивый молодой человек уже в 16 лет бросил школу и начал зарабатывать — где и как придется. После поездки на заработки в Алжир и удачной женитьбы на дочери поставщика древесины Франсуа Пино-старший открыл собственный бизнес. Моральные качества и способы заработка Пино французская пресса не раз ставила под вопрос, но — факт: мужчина, который, по сути, даже не окончил школу, сегодня входит в топ-3 богатейших людей Франции.

С матерью Франсуа-Анри он развелся, когда сыну было 4 года, однако по полной вложился в его судьбу. В отличие от отца, Франсуа-Анри Пино получил блестящее образование: он окончил HEC School of Management (Европейскую бизнес-школу) в 1985 году, выучил несколько языков программирования и стажировался в Кремниевой долине.

Карьера Франсуа развивалась стремительно: в 1987 году он устроился в компанию PPR, известную сегодня как Kering. И проделал путь от менеджера отдела закупок до руководителя холдинга, в который входят самые дорогие и популярные мировые бренды.

Разбитое сердце Линды Евангелисты

Как это часто бывает с состоятельными мужчинами, обладающими харизмой и властью, рядом с Франсуа-Анри, внешне не слишком примечательным, всегда оказывались первые красавицы. Одна из них, модель Линда Евангелиста, втравила его в серьезный скандал, который поставил репутацию бизнесмена под угрозу.

Пино познакомился с супермоделью осенью 2005-го, а уже зимой 2006-го они расстались. Опять же, как это часто бывает, оказалось, что Линда беременна. От Франсуа-Анри.


Фото: 24smi.org

Пино, в свою очередь, заявил, что их связывала мимолетная интрижка, они никогда не строили совместных планов на будущее и он сильно сомневается в том, что это его ребенок.

После его заявления началась череда судов и настоящая война между моделью и бизнесменом. Сперва судились за признание отцовства, после — за алименты на ребенка. Модель утверждала, что на содержание сына ей нужно минимум 46 тысяч евро в месяц, Пино не понимал, откуда взялась такая сумма.

Все бы ничего, но бесконечные скандалы и суды чуть не разрушили отношения Франсуа-Анри с главной любовью его жизни — актрисой Сальмой Хайек.

Сальма, на которой он женился дважды

Сама актриса называет эту любовь самым большим благословением в жизни, а Пино считает лучшим мужем в мире. Рассказывать историю их знакомства она отказывается:

«Это такая романтичная, удивительная история, и она только моя. Я не хочу унижать это, превращая воспоминание в очередную историю, рассказанную ради привлечения внимания», — говорит актриса.

Однако известно, что отношения пары начались в 2006 году, а через год у них родилась общая дочь Валентина. Беременность 40-летней Сальмы проходила сложно, врачи прогнозировали, что ребенок родится с синдромом Дауна. И хоть опасения не оправдались, ожидание и рождение ребенка подорвало силы актрисы. А когда в первые месяцы материнства все СМИ запестрели новостями о том, что Линда Евангелиста судится с ее возлюбленным — да еще из-за такой пикантной темы, Сальма приняла решение уйти от Франсуа-Анри.

Правда, расстаться актрисе и бизнесмену было не суждено. Через несколько месяцев разлуки они сошлись вновь, а в 2009 году сыграли роскошную свадьбу.

Стоила свадьба около 4 миллионов долларов, а среди гостей были, например, Жак Ширак с женой, которые прилетели на торжество на собственном вертолете.

Конечно, все это спровоцировало слухи о том, что Сальма — очередная содержанка, которая рядом с Пино только из-за денег. Саму актрису такие разговоры выводят из себя, и она утверждает, что мнение о «бедной мексиканке, которая нашла себе богатого француза» — это просто расизм.

«Мой муж любит романтичные поступки, у него большое сердце. Он умеет меня удивить, постоянно устраивает сюрпризы. Спонтанность — его козырная карта. К тому же он умен и уверен в своих действиях. Это меня всегда привлекало в мужчинах», — так актриса объясняет, почему за столько лет не утратила интереса к Пино.

Кстати, в 2018 году супруги обновили клятву, еще раз сказав друг другу, что будут вместе до конца, во время семейного праздника на пляже Бора-Бора.

Удивительно, но жизнь пары редко попадает в СМИ, да и скандалов за ними не замечено. Максимум, о котором рассказала Сальма, — забавная сцена ревности, которую она устроила мужу из-за уроков английского:

«Муж сказал мне, что планирует нанять преподавателя, чтобы избавиться от своего французского акцента. Поскольку больше мы не возвращались к этой теме, я подумала, что идея сошла на нет. И вдруг обнаружила в телефоне мужа сообщение от некой Елены: „Привет, это Елена, если вы хотите улучшить свой английский, вы должны практиковаться! Вы хотите попрактиковаться сейчас?“. Я кричала: „Ты будешь практиковать английский со мной, а не с этой Еленой!“. Франсуа не мог понять, о чем я вообще говорю. Потом оказалось, что это приложение Elsa — что-то вроде Siri. Со своей работой „Елена“ справляется плохо: у моего мужа до сих пор французский акцент».

Вероятно, секрет крепости этого союза еще и в том, что бизнесмен не пытается ограничивать горячую мексиканскую натуру Сальмы:

«Мужу нравится моя независимость. Он всегда меня поддерживал и хотел, чтобы я продолжала строить карьеру. Я всю жизнь пыталась убедить людей в своих способностях, своем потенциале, а теперь у меня есть муж, который верит в меня больше, чем я когда-то верила сама в себя. Конечно, я чувствую себя привилегированной во многих смыслах, но это совсем не из-за денег. Я просто понимаю, что вхожу в тот один процент браков, которые оказались счастливыми», — рассказала актриса.

Любовь к животным

Франсуа-Анри вынужден был полюбить животных. Сальма — известная зоозащитница. И, как не раз говорила актриса, мужчине, который не понимает, что собаки должны спать рядом с ней, нечего делать в ее постели.

В доме пары сейчас живет более 50 животных. Перечисляя их, актриса всегда сбивается, поэтому установить их точное количество невозможно.


Фото: инстаграм Сальмы Хайек

Франсуа-Анри не только привык к ее питомцам, но и помогает о них заботиться. Сопротивление он оказал лишь однажды.

«Когда я захотела взять хомяка, он состроил кислую мину и спросил: „А нам точно нужен еще и хомяк?“. Я ответила: „Точно!“. И напомнила ему, что некоторые из моих животных появились у меня раньше, чем он. Он был вынужден был согласиться», — поделилась актриса.

О новых питомцах Сальма сообщает супругу аккуратно, готовит его нервную систему. Однажды она начала рассказ о новой собаке так:

«Послушай, мне нужно сказать тебе кое-что очень важное, но я так ужасно себя чувствую. Я просто даже не знаю, как тебе об этом рассказать… Я понимаю, что это неправильно и так нельзя, но… Умоляю тебя, прости меня! Мне было так плохо и одиноко. И, знаешь, люди иногда совершают ужасные глупости в таком состоянии…».


Гиф: gifer.com

Актриса надеялась, что муж заподозрит ее в романе на стороне, после чего новость о новом щенке не станет для него слишком сильным ударом.

Но Франсуа-Анри не повелся и сразу простонал: «О Господи, ты подобрала еще одну собаку»…

Поддержка экологии и ЛГБТ

Франсуа-Анри Пино откликается не только на беды бездомных животных, но и на экологические проблемы.

По мнению Пино, внимание к экологии важно не только для окружающей среды, но и для самих компаний. Он пригласил в свою компанию Kering 15 специалистов, чтобы пересмотреть политику компании с учетом экологической повестки. Уже изменен процесс дубления кожи, благодаря чему выброс вредных отходов сведен к минимуму.

Также Пино надеется, что специалисты его компании смогут выращивать натуральную кожу из клеток, что поможет избежать убийств животных. Бизнесмен полагает, что эта разработка — путевка в будущее для его холдинга.

Kering стремится к минимизации насилия во всех сферах. Например, Франсуа-Анри Пино присоединился к знаменитостям, которые бойкотируют отели султана Брунея из-за закона, который ущемляет права женщин и представителей ЛГБТ.

«Как президент организации Kering Foundation, сражающейся против насилия над женщинами, я решительно осуждаю действия султана Брунея и поддерживаю бойкот его гостиничной недвижимости», — написал Пино.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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