Для поездки в отпуск лучше сделать отдельную карточку: какую выбрать
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Источник материала:
Tut.by
И заядлые путешественники, и те, кто выезжает за границу по делам, и даже те, кто ездит в отпуск только раз в год, в последнее время стараются иметь при себе как можно меньше наличных. А многие даже делают для поездок отдельную карточку. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть специальные «отпускные» карты, и посмотрел, какие привилегии по ним можно получить. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Преимущества
Стоимость
Беларусбанк
Masterсard World
«Карт-бланш»
Заказать карту в BYN в USD в EUR
в RUB
1.Скидки по дисконтной программе «Ух ты! Скидки!».
2.Скидки и льготы от MasterCard в организациях торговли и сервиса (кафе, рестораны, гостиницы, аэропорты и др.) по всему миру.
3.Кэшбэк 5% от покупки билетов на поезда БелЖД — программа лояльности «Экспресс», 2% при оплате в организациях торговли (сервиса) по категориям «Гостиницы и отели"/ «Авиабилеты, автобусные и жд билеты» за пределами РБ.
4. Кэшбэк от каждой покупки (платежа) — программа «Ваш бонус».
5. Скидка 7% на поездки и перевозку багажа в (из) аэропорта
Минск при обращении в «службу такси 157»
6. 15% скидка на оформление договора страхования от травм «Экспресс».
Оформление в учреждении банка — 35 USD/EUR/70 руб./2300 RUS. Через интернет/контакт-центр/инфокиоск — 60 руб.
Срок действия — 3 года.
Технобанк
Visa Global Card
Заказать карту в BYN в USD в EUR
1. Кэшбек до 5% от суммы покупок (наибольший кэшбек за оплату гостиниц, авиабилетов и отдыха в парках развлечений) за пределами РБ
2. Экспресс-оформление чеков Tax Free компании Global Blue
3. При возврате Tax Free в отделении банка, независимо от суммы, можно оформить Global Card без оплаты за первый год обслуживания.
4.Снятие 1000 USD в месяц за рубежом без комиссии банка;
5. Бронирование отелей по хорошим ценам/со скидками на Hotel Express;
6. При обращении в визовый центр Испании (ул.Кальварийская, 42) за получением визы можно оформить Global Card без оплаты за первый год обслуживания
7. Множество скидок от партнеров, например, до 5% на все туры в «АлатанТур», до 15% скидка по разным видам страхования от «Белнефтестрах», подача документов в визовый центр Испании вне очереди.
Ежегодно за обслуживание — 18 руб. Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ
Visa Rewards/ Visa Gold/ Visa Signature «Travel»
1.Кэшбек в Duty Free — ¾/5%, за покупки в категории «туризм» (отели, билеты, туруслуги) — 2%, за любые покупки за пределами РБ- 0.75/1/1%/, в РБ — 0.5/0.75/1%
2.Скидки: 5% в Duty Free аэропорта «Минск»; 5/6/7% скидка на услуги туроператора «Аэротрэвел»; 6% у туроператора «СМОК ТРАВЕЛ»
Visa Rewards 1 год обслуживания — 20 руб., два последующих — 10 руб. ежегодно
Банк БелВЭБ
Visa Gold /Visa Signature «Travel»
3. Пакет услуг «Автоподдержка» — круглосуточная помощь на дороге в случае поломки автомобиля.
4. Скидки и льготы от системы Visa по всему миру (напр., кафе, рестораны, гостиницы, аэропорты и т.д.)
5. Круглосуточная международная мед. консультация и другая инф. помощь
Visa Gold 1 год обслуживания — 60 руб., два последующих — 20 руб. ежегодно
Банк БелВЭБ
Visa Signature «Travel»
6. 4 бесплатных посещения бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key, скидка 12% на отели Agoda.com и 8% на сайте Hotels.com
7.Страхование от Visa: (защита здоровья, личного имущества, от непредвиденных расходов, компенсация юридических расходов и т.д.), а также программы «Защита покупок» и «Расширенная гарантия»
8.Приоритетный сервис в аэропорту «Минск»
9. Программа «Консьерж-сервис» и глобальная Служба поддержки клиентов
Visa Signature 1 год обслуживания — 190 руб., два последующих — 90 руб. ежегодно
Белорусский народный банк
Visa Gold / Visa Gold payWave Travel
1.Консьерж-сервис Gold
2.Скидки и льготы от системы Visa по всему миру (напр., кафе, рестораны, гостиницы, аэропорты и т.д.)
3.Бесплатное снятие наличных в банках-нерезидентах
4.Экстренная выдача карточки или выдачи наличных в случае утери карточки за границей
5. Кэшбек (еслиежемесячные платежи составляют более 20% от общего оборота по счету, тогда будет начислен 1% от суммы безналичных платежей)
6.Возможность выпуска доп. карточки уровня Gold со скидкой
7.Начисляются проценты на остаток для счетов в EUR, USD — 0,2%, для счетов в руб.- 2.5%
Visa Gold / Visa Gold payWave за весь срок — 110/120 руб.
Срок действия — 2 года.
Белинвестбанк
Visa Gold/Mastercard Gold «Вояж Гранд»
1.Минимальная комиссия при снятии наличных в банкоматах за рубежом — 1.5%
2.Карта доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру Priority Pass
3.Страховки от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (сумма страхового покрытия — 50 000 USD, срок страхования — 3 года, срок пребывания за пределами РБ- 62 дня)
За весь срок обслуживания — 120 USD
Срок действия — 3 года.
Название банка и карты
Преимущества
Стоимость
Беларусбанк
Masterсard World
«Карт-бланш»
Заказать карту в BYN в USD в EUR
в RUB
1.Скидки по дисконтной программе «Ух ты! Скидки!».
2.Скидки и льготы от MasterCard в организациях торговли и сервиса (кафе, рестораны, гостиницы, аэропорты и др.) по всему миру.
3.Кэшбэк 5% от покупки билетов на поезда БелЖД — программа лояльности «Экспресс», 2% при оплате в организациях торговли (сервиса) по категориям «Гостиницы и отели"/ «Авиабилеты, автобусные и жд билеты» за пределами РБ.
4. Кэшбэк от каждой покупки (платежа) — программа «Ваш бонус».
5. Скидка 7% на поездки и перевозку багажа в (из) аэропорта Минск при обращении в «службу такси 157»
6. 15% скидка на оформление договора страхования от травм «Экспресс».
Оформление в учреждении банка — 35 USD/EUR/70 руб./2300 RUS. Через интернет/контакт-центр/инфокиоск — 60 руб.
Срок действия — 3 года.
Технобанк
Visa Global Card
Заказать карту в BYN в USD в EUR
1. Кэшбек до 5% от суммы покупок (наибольший кэшбек за оплату гостиниц, авиабилетов и отдыха в парках развлечений) за пределами РБ
2. Экспресс-оформление чеков Tax Free компании Global Blue
3. При возврате Tax Free в отделении банка, независимо от суммы, можно оформить Global Card без оплаты за первый год обслуживания.
4.Снятие 1000 USD в месяц за рубежом без комиссии банка;
5. Бронирование отелей по хорошим ценам/со скидками на Hotel Express;
6. При обращении в визовый центр Испании (ул.Кальварийская, 42) за получением визы можно оформить Global Card без оплаты за первый год обслуживания
7. Множество скидок от партнеров, например, до 5% на все туры в «АлатанТур», до 15% скидка по разным видам страхования от «Белнефтестрах», подача документов в визовый центр Испании вне очереди.
Ежегодно за обслуживание — 18 руб. Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ
Visa Rewards/ Visa Gold/ Visa Signature «Travel»
1.Кэшбек в Duty Free — ¾/5%, за покупки в категории «туризм» (отели, билеты, туруслуги) — 2%, за любые покупки за пределами РБ- 0.75/1/1%/, в РБ — 0.5/0.75/1%
2.Скидки: 5% в Duty Free аэропорта «Минск»; 5/6/7% скидка на услуги туроператора «Аэротрэвел»; 6% у туроператора «СМОК ТРАВЕЛ»
Visa Rewards 1 год обслуживания — 20 руб., два последующих — 10 руб. ежегодно
Банк БелВЭБ
Visa Gold /Visa Signature «Travel»
3. Пакет услуг «Автоподдержка» — круглосуточная помощь на дороге в случае поломки автомобиля.
4. Скидки и льготы от системы Visa по всему миру (напр., кафе, рестораны, гостиницы, аэропорты и т.д.)
5. Круглосуточная международная мед. консультация и другая инф. помощь
Visa Gold 1 год обслуживания — 60 руб., два последующих — 20 руб. ежегодно
Банк БелВЭБ
Visa Signature «Travel»
6. 4 бесплатных посещения бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key, скидка 12% на отели Agoda.com и 8% на сайте Hotels.com
7.Страхование от Visa: (защита здоровья, личного имущества, от непредвиденных расходов, компенсация юридических расходов и т.д.), а также программы «Защита покупок» и «Расширенная гарантия»
8.Приоритетный сервис в аэропорту «Минск»
9. Программа «Консьерж-сервис» и глобальная Служба поддержки клиентов
Visa Signature 1 год обслуживания — 190 руб., два последующих — 90 руб. ежегодно
Белорусский народный банк
Visa Gold / Visa Gold payWave Travel
1.Консьерж-сервис Gold
2.Скидки и льготы от системы Visa по всему миру (напр., кафе, рестораны, гостиницы, аэропорты и т.д.)
3.Бесплатное снятие наличных в банках-нерезидентах
4.Экстренная выдача карточки или выдачи наличных в случае утери карточки за границей
5. Кэшбек (еслиежемесячные платежи составляют более 20% от общего оборота по счету, тогда будет начислен 1% от суммы безналичных платежей)
6.Возможность выпуска доп. карточки уровня Gold со скидкой
7.Начисляются проценты на остаток для счетов в EUR, USD — 0,2%, для счетов в руб.- 2.5%
Visa Gold / Visa Gold payWave за весь срок — 110/120 руб.
Срок действия — 2 года.
Белинвестбанк
Visa Gold/Mastercard Gold «Вояж Гранд»
1.Минимальная комиссия при снятии наличных в банкоматах за рубежом — 1.5%
2.Карта доступа в VIP-залы аэропортов по всему миру Priority Pass
3.Страховки от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (сумма страхового покрытия — 50 000 USD, срок страхования — 3 года, срок пребывания за пределами РБ- 62 дня)
За весь срок обслуживания — 120 USD
Срок действия — 3 года.
Теги
:
Минск
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть специальные «отпускные» карты, и посмотрел, какие привилегии по ним можно получить.
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