Для поездки в отпуск лучше сделать отдельную карточку: какую выбрать

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3.Кэшбэк 5% от покупки билетов на поезда БелЖД — программа лояльности «Экспресс», 2% при оплате в организациях торговли (сервиса) по категориям «Гостиницы и отели"/ «Авиабилеты, автобусные и жд билеты» за пределами РБ.

4. Кэшбэк от каждой покупки (платежа) — программа «Ваш бонус».

5. Скидка 7% на поездки и перевозку багажа в (из) аэропорта Минск при обращении в «службу такси 157»

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