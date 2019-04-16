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«От амбициозного проекта отказался»: архитектор строит себе дом и снимает об этом видеоблог

17.04.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский архитектор Андрусь Бездарь из студии ZROBYM architects строит себе дом в деревне под Минском. Все этапы он решил снимать на видео и выкладывать в своем видеоблоге. Первая серия уже снята. В ней Андрусь рассказывает, почему ему пришлось отказаться от первоначального амбициозного проекта здания с большим объемом бетонных конструкций и почему в итоге он остановился на технологии фахверк с большой площадью остекления и травой на крыше.


Фото: ZROBYM architects

— Изначально проект строился на сочетании фахверка из клееной древесины и монолитных несущих стен, — рассказывает Андрусь Бездарь. — Однако от него пришлось отказаться по нескольким причинам. Первая сложность — никто в Беларуси не даст гарантию, что бетонные поверхности получатся ровными и гладкими, как того требует проект. Во-вторых, бетонные стены из лицевого архитектурного бетона нужно дополнительно утеплять — это усложняет и удорожает конструкцию.








В итоге архитектор посчитал, что стоимость такой стены ничем не отличается от цены любой другой стены с любой отделкой. Получалось даже дороже. К тому же, если бы вдруг что-то пошло не так и не получилось бы залить стену с ровными лицевыми поверхностями, то ее пришлось бы бурить и лить заново. А это большие проблемы и серьезные финансовые затраты.

— В итоге я принял решение отказаться от первоначального проекта, на разработку которого было потрачено полгода, — говорит Андрусь. — Во втором проекте уже нету бетонных стен, он принял Г-образную форму. Мы использовали значительный перепад рельефов на участке и сделали консольный вынос длиной 4,5 метра.


Переработанный проект

Дом разработан по каркасно-фахверковой технологии. Конструктив стены: несущий каркас из деревянных клееных фахверков, утепление — эковата, зашивка — листами greenboard. Наружный фасад выполнен из брусков лиственницы разного сечения и фиброцементных плит

В новом проекте все стены жилых помещений стеклянные. Архитектор намерен устанавливать энергоэффективные стеклопакеты без рам непосредственно в фахверковые колонны — это позволит существенно сэкономить. Над частью дома и навеса с хозблоком он планирует реализовать интересную идею с зеленой крышей — на ней будет расти трава.


В центре дома находится небольшой атриум с растениями. Макет дома


В доме запроектирована переменная высота потолков. Например, во входной части это 2,5 метра, в спальнях — три с лишним метра, в общих помещениях — 4 метра.











Общая площадь дома — 157 м².

Подробнее о проекте и планировках смотрите в видеоблоге Андруся:

 
 
Ссылка на источник 133
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Белорусский архитектор Андрусь Бездарь строит себе дом в деревне под Минском. Все этапы он решил снимать на видео и выкладывать в своем видеоблоге.
 
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