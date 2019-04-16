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Не дадим людям жить здесь - они уедут за границу. Архитекторы - о Минской агломерации

17.04.2019 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Белорусском союзе архитекторов прошел круглый стол, на котором обсуждали развитие столицы и пригорода. Многие специалисты сошлись на том, что нужно продвигать идею создания Минской агломерации и готовить ее проект. Чем они обосновывают такое решение — в материале.


Зампред Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд для наглядности показывает два Генплана Минска. Первый — образца 2010 года. В нем указано, что город планирует разрастаться за пределы МКАД. Там запланирована комплексная застройка той же Щомыслицы и других районов за кольцевой.


Но потом от расширения Минска отказались, ссылаясь в числе прочего на необходимость сохранения ценных пахотных земель. Это отразилось в Генплане столицы 2015 года, который уже сдерживает развитие города в рамках МКАД.


Михаил Гаухфельд говорит, что при таком раскладе Минск будет развиваться не вширь, а вверх. Как следствие, город будет вынужден уплотняться, а зеленые зоны — вырубаться.


Такого же мнения придерживается и экс-главный архитектор столицы Александр Петров. Он говорит, что сейчас средняя обеспеченность жилплощадью в Минске — 22 «квадрата» на человека. А необходимо около 40. И это значит, что столица будет строиться даже при условии сохранения численности населения на нынешнем уровне.

— При формировании Генплана были перепутаны два понятия: увеличение населения и увеличение жилого фонда, — поясняет Петров.


Александр Петров — справа

Кто-то из экспертов в зале добавляет, что для того, чтобы Минску обеспечить свои нынешние потребности, нужно построить еще около 10 миллионов квадратных метров жилья. А это опять же — уплотнение, вырубка, снос. А в перспективе — реновация хрущевок по примеру Москвы.

При этом Александр Петров предполагает, что пахотные земли вокруг столицы, которые не отдали для развития Минска, все равно застроятся. Но уже Минской областью.

И возможность такого сценария подтверждается цифрами. Главный архитектор «Минскградо» Александр Акентьев говорит, что в 2017 году в Минском районе построили 700 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем в той же Витебской области, и почти столько же, сколько в столице. Но пригород застраивается хаотично и пользуется инфраструктурой столицы, добавляет кто-то из присутствующих.


Но какая вообще разница, кто строит под Минском — город или область, если все равно там селится около 60% минчан?

Петров говорит, что застройка пригорода не остановит дальнейшую застройку столицы, ведь в Минске своя очередь, в области — своя. От себя добавим, что еще у столицы есть и свои госзастройщики и производители, которых тоже надо загружать работой.

Михаил Гаухфельд подтверждает, что противоречия области и города были еще во времена СССР. «Это 2 разных заказчика, и противоречия эти неизбежны», — говорит архитектор.

Но пока мы спорим, около 500 тысяч человек из других регионов хотят жить в Минске или под Минском, говорит замдиректора «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» Юрий Винников.

— И если мы им не дадим такой возможности, то эти 500 тысяч будут искать места для жизни за пределами страны, — добавляет он.


Поэтому Минску и области надо преодолевать конфронтационное поведение и работать над созданием проекта Минской агломерации, делают вывод архитекторы. В нее должны войти пригороды, зоны отдыха, города-спутники и «Великий камень» — как основы будущего нового административно-территориального деления Беларуси. Более того, опыт создания агломераций есть в разных странах.

Идею Минской агломерации поддерживает и главный архитектор области Вадим Николаенко. Но были бы деньги на разработку проекта. Ведь только 3% средств инвестпрограммы области предполагаются для разработки градостроительной документации.

— Мы продолжаем думать, как развивать территорию под Минском. Но чтобы создавать Минскую агломерацию, надо не только архитекторам думать над новым административно-территориальным делением. Потому что пока этого не будет, мы будем продолжать бодаться с Минском, — говорит Вадим Николаенко.

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Теги: Минск
 
 
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Читайте, почему Минск все равно будет застраиваться, если даже не будет расти население, и почему агломерация - это выход.
 
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