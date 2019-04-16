Сколько стоит техосмотр в Минске и регионах и какие документы понадобятся

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Минске и регионах и какие документы понадобятся" />

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Но если порядок уплаты пошлины обещают изменить, то обязательность и процедура техосмотра остаются неизменными. Myfin.by посмотрел, где можно пройти техосмотр, какие документы для этого нужны и, конечно же, сколько стоит ТО в Минске и регионах.

В чем суть техосмотра?

Весь процесс техосмотра подчинен единственной цели – проверке готовности авто к безопасному участию в дорожном движении. Для этого на техосмотре проверяются все важные для безопасности системы и агрегаты автомобиля.