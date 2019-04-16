|
Под Щучином продается старинная усадьба с прудами и парком по цене комнаты в Минске
Источник материала: Tut.by
В Щучинском районе
Дворянский род Костровицких владел усадьбой около деревни Костенево с 1780-х годов.
Усадебный дом, который сейчас выставлен на продажу, был построен в 1890 году. По преданию, на его месте когда-то стоял деревянный дворец, который сгорел во время Северной войны.
В 1930-м году на базе имения открылась польская школа, которая с 1939 года была советской. Потом была белорусская школа — она проработала до 2002 года. Потом здание пустовало.
— Сядзібны дом паноў Кастравіцкіх прадаецца разам з паркам, садам і сажалкамі, якія раней карысталіся для вырошчвання экзатычных відаў рыб. Маецца ўся патрэбная дакументацыя: тэхнічны пашпарт, архітэктурны план, архіўныя дакументы, — говорит Адарка Шут-Яцевич.
Она рассказывает, что усадьбу выкупили ее родители в 2012 году. Они занимались фермерством и хотели здесь обустроить агроусадьбу. Но купили старинную усадьбу еще и для того, чтобы спасти разрушающиеся строения.
Здание со временем было по правилам зарегистрировано, получило техпаспорт и другие документы.
Новому хозяину, конечно, придется очень много вложить в реставрацию и ремонт старинной усадьбы: здание в полуразрушенном состоянии, нет окон, дверей, пола, печи разобраны, крыша требует ремонта.
Площадь участка — 530 гектаров. За домом расположен старинный парк. Также есть пруды, которые наполняются водой из источников. Три пруда почищены и уже сейчас могут быть использованы для разведения рыбы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Щучинском районе продают бывшую усадьбу Костровицких. За старинный дом хозяева просят чуть больше 42 тысяч рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)