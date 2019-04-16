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Под Щучином продается старинная усадьба с прудами и парком по цене комнаты в Минске

17.04.2019 08:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Щучинском районе продают бывшую усадьбу Костровицких. За старинный дом хозяева просят чуть больше 42 тысяч рублей, но с реальным покупателем готовы поторговаться.


Фото: facebook.com/siadzibakastravickih

Дворянский род Костровицких владел усадьбой около деревни Костенево с 1780-х годов.

Усадебный дом, который сейчас выставлен на продажу, был построен в 1890 году. По преданию, на его месте когда-то стоял деревянный дворец, который сгорел во время Северной войны.

В 1930-м году на базе имения открылась польская школа, которая с 1939 года была советской. Потом была белорусская школа — она проработала до 2002 года. Потом здание пустовало.


Фото: facebook.com/siadzibakastravickih

— Сядзібны дом паноў Кастравіцкіх прадаецца разам з паркам, садам і сажалкамі, якія раней карысталіся для вырошчвання экзатычных відаў рыб. Маецца ўся патрэбная дакументацыя: тэхнічны пашпарт, архітэктурны план, архіўныя дакументы, — говорит Адарка Шут-Яцевич.

Она рассказывает, что усадьбу выкупили ее родители в 2012 году. Они занимались фермерством и хотели здесь обустроить агроусадьбу. Но купили старинную усадьбу еще и для того, чтобы спасти разрушающиеся строения.

Здание со временем было по правилам зарегистрировано, получило техпаспорт и другие документы.

Новому хозяину, конечно, придется очень много вложить в реставрацию и ремонт старинной усадьбы: здание в полуразрушенном состоянии, нет окон, дверей, пола, печи разобраны, крыша требует ремонта.


Площадь участка — 530 гектаров. За домом расположен старинный парк. Также есть пруды, которые наполняются водой из источников. Три пруда почищены и уже сейчас могут быть использованы для разведения рыбы.

 
 
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В Щучинском районе продают бывшую усадьбу Костровицких. За старинный дом хозяева просят чуть больше 42 тысяч рублей.
 
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