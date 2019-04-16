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"Аякс" и "Барса" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

17.04.2019 07:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов по футболу стали "Аякс" и "Барса". Испанский клуб разгромил на своем поле "Манчестер Юнайтед" – 3:0, а голландский одержал волевую победу над "Ювентусом" – 2:1.

"Аякс" и "Барса" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи

Ювентус — Аякс — 1:2 (1:0 — Криштиану Роналду (28, пас — Пьянич). 1:1 — ван де Бек (34, пас — Зиех). 1:2 — де Лигт (67, пас — Шоне). Первый матч — 1:1.

Барселона — Манчестер Юнайтед — 3:0 (1:0 — Месси (16). 2:0 — Месси (20). 3:0 — Кутиньо (61, пас — Хорди Альба). Первый матч — 1:0.

В среду вечером пройдут еще два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. "Порту" примет "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" на своем поле сыграет с "Тоттенхэмом".Начало обеих игр – 22.00 по белорусскому времени.

 
 
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Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов по футболу стали "Аякс" и "Барса". Испанский клуб разгромил на своем поле "Манчестер Юнайтед" – 3:0, а голландский одержал...
 
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