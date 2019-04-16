Педофила задержали в Гродно на месте преступления

Мужчина знакомился с подростками в Сети, после чего под различными предлогами (обсуждение интимной сферы, вызывание полового влечения и т.д.) добивался с ними встреч, и уже в ходе них либо совершал насильственные действия сексуального характера (вопреки воли потерпевших) либо половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан в личном автомобиле на территории Гродно в момент, когда уже намеревался снова нарушить закон, по данным grodno.mvd.gov.by .

Известно, что пострадали четверо подростков, все – мужского пола.