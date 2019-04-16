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Еще один человек Бабича в Беларуси: Россия поменяла торгпреда
Источник материала: БДГ
Торгпред России в Беларуси поменялся второй раз за восемь месяцев.
До последнего момента на этой должности с сентября 2018 года работал Николай Асаул. Он освобожден от должности с формулировкой «по его просьбе», сообщается в распоряжении премьер-министр России Дмитрия Медведева.
Интересен новоназначенный Юрий Золотарев тем, что несколько лет работал заместителем полпреда РФ в Приволжском федеральном округе России. На тот момент его начальником был Михаил Бабич, который теперь работает послом и спецпредставителем президента РФ в Беларуси.
В общей сложности Бабич за собой привел в Беларусь уже семь бывших коллег, в том числе силовиков, кроме того, за российским послом приезжают люди, к которым есть претензии со стороны украинской стороны,
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Торгпред России в Беларуси поменялся второй раз за восемь месяцев.
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