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Еще один человек Бабича в Беларуси: Россия поменяла торгпреда

17.04.2019 10:18 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Торгпред России в Беларуси поменялся второй раз за восемь месяцев.

До последнего момента на этой должности с сентября 2018 года работал Николай Асаул. Он освобожден от должности с формулировкой «по его просьбе», сообщается в распоряжении премьер-министр России Дмитрия Медведева.

Интересен новоназначенный Юрий Золотарев тем, что несколько лет работал заместителем полпреда РФ в Приволжском федеральном округе России. На тот момент его начальником был Михаил Бабич, который теперь работает послом и спецпредставителем президента РФ в Беларуси.

В общей сложности Бабич за собой привел в Беларусь уже семь бывших коллег, в том числе силовиков, кроме того, за российским послом приезжают люди, к которым есть претензии со стороны украинской стороны, пишет Tut.by.

 
 
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Торгпред России в Беларуси поменялся второй раз за восемь месяцев.
 
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