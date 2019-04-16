Еще один человек Бабича в Беларуси: Россия поменяла торгпреда

Торгпред России в Беларуси поменялся второй раз за восемь месяцев.

До последнего момента на этой должности с сентября 2018 года работал Николай Асаул. Он освобожден от должности с формулировкой «по его просьбе», сообщается в распоряжении премьер-министр России Дмитрия Медведева.

Интересен новоназначенный Юрий Золотарев тем, что несколько лет работал заместителем полпреда РФ в Приволжском федеральном округе России. На тот момент его начальником был Михаил Бабич, который теперь работает послом и спецпредставителем президента РФ в Беларуси.