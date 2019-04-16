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Состоятся приемы граждан и «прямая телефонная линия»

17.04.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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26 апреля, с 14.00, в Несвиж-ском районном исполнительном комитете (каб.№ 313) выездной прием граждан и представителей юридических лиц проведет первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Игорь Николаевич МАКАР.

Предварительная запись по тел.: 5-91-94, 5-94-49.

 

18 апреля, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяной Васильевной ТОЛСТИК по вопросу   социальной поддержки граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Телефон «прямой линии» — 5-15-35.

 

25 апреля в Несвижском районном объединении профсоюзов по адресу: г. Несвиж, ул. Советская,  4, с 10.00. до 14.00, состоится профсоюзный прием граждан главным специалистом управления правового обеспечения главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата совета ФПБ Ольгой Игоревной АНДРЕЕВОЙ по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений.

Контактный телефон 2-24-62.


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26 апреля, с 14.00, в Несвиж-ском районном исполнительном комитете (каб.№ 313) выездной прием граждан и представителей юридических лиц проведет первый
 
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