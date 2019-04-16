Стало известно расписание весенних районных ярмарок

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный исполнительный комитет информирует, что 19 и 20 апреля, а также 26 и 27 апреля, с 9.00, будет организована праздничная торговля по ул. Белорусской в г. Несвиже кулинарной продукцией, кондитерскими изделиями (пасхальными куличами), сувенирной продукцией.





Во исполнение графика проведения весенних районных ярмарок, утвержденного распоряжением председателя Минского облисполкома от 21 февраля 2019 г. № 46 р «О проведении ярмарок», ярмарки состоятся в г.п. Городея сегодня, 17 апреля и 24 апреля.

Сегодня, 17 апреля, также проходит ярмарка в аг. Сейловичи, 18 апреля ярмарка пройдет в аг. Старые Новоселки, 19 апреля — в аг. Юшевичи, 20 апреля — в аг. Высокая Липа.