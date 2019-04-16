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Стало известно расписание весенних районных ярмарок

17.04.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный исполнительный комитет информирует, что 19 и 20 апреля, а также 26 и 27 апреля, с 9.00, будет организована праздничная торговля по ул. Белорусской в г. Несвиже кулинарной продукцией, кондитерскими изделиями (пасхальными куличами), сувенирной продукцией.

Стало известно расписание весенних районных ярмарок

Во исполнение графика проведения весенних районных ярмарок, утвержденного распоряжением председателя Минского облисполкома от 21 февраля 2019 г.  № 46 р «О проведении ярмарок», ярмарки состоятся в г.п. Городея сегодня, 17 апреля и 24 апреля.

Сегодня, 17 апреля, также проходит ярмарка в аг. Сейловичи, 18 апреля ярмарка пройдет в аг. Старые Новоселки, 19 апреля — в аг. Юшевичи, 20 апреля — в аг. Высокая Липа.


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Несвижский районный исполнительный комитет информирует, что 19 и 20 апреля, а также 26 и 27 апреля, с 9.00, будет организована
 
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