Финал конкурса «Я — исследователь». Дипломы I и III степени – у ребят из Несвижского района

В Минском областном институте развития образования состоялся финал конкурса «Я — исследователь». В 10-й, юбилейный, раз столичный регион стал площадкой для презентации исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников. Он состоял из двух туров: заочного (представления видеозаписи и текста исследовательской работы ребенка) и очного (открытой стендовой защиты работы).
Юные почемучки представили свои работы на открытой стендовой защите в 8 номинациях: «Бюро находок», «Мая Радзiма — Беларусь», «Необычное в обычном», «Ребенок и природа», «Гуманитарные знания», «Естествознание (неживая природа)», «Естествознание (живая природа)», «Математика, физика, техника, робототехника».
В очном туре Несвижский район представили победители районного конкурса исследовательских работ учащийся 4 класса СШ № 3 г. Несвижа Максим Сачук, ученица 2 класса Снов-ской СШ Вероника Сидорович, воспитанники ДЦРР «Солнышко» д. Рудавка Евгения Филиппова и Богдан Крень.
Все участники очного этапа фестиваля получили медали и памятные призы от спонсоров. Победители и призеры награждены дипломами и сладкими подарками. Ими стали Максим Сачук, завоевавший диплом I степени, и Вероника Сидорович, которая награждена дипломом III степени. Помогали и поддерживали ребят педагоги Е.Е. Волкова, Л.И. Шитько, М.М. Сидорович, Т.Ю. Войтович, Н.А. Русак.
Екатерина ИЛЮКЕВИЧ,
методист учебно-
методического кабинета управления по образования, спорту и туризму
Несвижского райисполкома.