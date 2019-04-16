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Финал конкурса «Я — исследователь». Дипломы I и III степени – у ребят из Несвижского района

17.04.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минском областном институте развития образования состоялся финал конкурса «Я — исследователь». В 10-й, юбилейный, раз столичный регион стал площадкой для презентации исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников. Он состоял из двух туров: заочного (представления видеозаписи и текста исследовательской работы ребенка) и очного (открытой стендовой защиты работы).

Финал конкурса «Я — исследователь». Дипломы I и III степени – у ребят из Несвижского района

Юные почемучки представили свои работы на открытой стендовой защите в 8 номинациях: «Бюро находок», «Мая Радзiма — Беларусь», «Необычное в обычном», «Ребенок и природа», «Гуманитарные знания», «Естествознание (неживая природа)», «Естествознание (живая природа)», «Математика, физика, техника, робототехника».

В очном туре Несвижский район представили победители районного конкурса исследовательских работ учащийся 4 класса  СШ № 3 г. Несвижа Максим Сачук, ученица 2 класса Снов-ской СШ Вероника Сидорович, воспитанники ДЦРР «Солнышко» д. Рудавка Евгения Филиппова и Богдан Крень.

Все участники очного этапа фестиваля получили медали и памятные призы от спонсоров. Победители и призеры награждены дипломами и сладкими подарками. Ими стали Максим Сачук, завоевавший диплом I степени, и Вероника Сидорович, которая награждена дипломом III степени. Помогали и поддерживали ребят педагоги  Е.Е. Волкова, Л.И. Шитько, М.М. Сидорович, Т.Ю. Войтович, Н.А. Русак.

Екатерина ИЛЮКЕВИЧ,

методист учебно-

методического кабинета управления по образования, спорту и туризму

Несвижского райисполкома.

 


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В Минском областном институте развития образования состоялся финал конкурса «Я — исследователь». В 10-й, юбилейный, раз столичный регион стал площадкой
 
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