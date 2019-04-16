Раскрыты характеристики нового российского ЗРК С-350 «Витязь»

Источник материала: Tut.by

В этому году российские войска получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Первые ЗРК поступят в учебный центр зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, расположенный в Ленинградской области. Информационное агентство РИА «Новости» раскрыло характеристики новинки.



Фото: wikipedia/Vitaly V. Kuzmin

«Витязь» получил два типа ракет: малой и средней дальности. Первая — 9М96 — перехватывает цели на дальности 15 километров. В основном это крылатые ракеты, беспилотники и барражирующие боевые блоки, летящие со скоростью до тысячи метров в секунду.

Вторая — ракета средней дальности 9М100. Она может поражать цели, скорость которых достигает 4,8 км/с, на дальности до 120 км.

Боекомплект одного дивизиона «Витязя» — 144 ракеты. Многофункциональный локатор комплекса способен отслеживать до ста целей. Одна установка способна одновременно обстреливать до 16 аэродинамических целей (самолетов, крылатых ракет или беспилотников) или двенадцать баллистических (боеголовок тактических и оперативно-тактических ракет).