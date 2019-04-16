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В Браславе во время торможения маршрутки пассажирка сломала ногу

17.04.2019 10:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Браславе во время торможения маршрутки пассажирка сломала ногу
Фото из открытых источников

В момент торможения пенсионерка упала. 

По словам 64-летней пострадавшей, она заранее встала со своего места, чтобы выйти на следующей остановке. 

В салоне маршрутки находились еще девять пассажиров, они не пострадали.  

ГАИ обращает внимание: выходить из транспортного средства нужно после его полной остановки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александра КАЗЮЧИЦА

В Браславе во время торможения маршрутки пассажирка сломала ногу
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Теги: Могилев
 
 
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Водитель маршрутки притормозил при повороте направо, пропуская пешеходов на нерегулируемом переходе.
 
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