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В Браславе во время торможения маршрутки пассажирка сломала ногу
17.04.2019 10:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В момент торможения пенсионерка упала.
По словам 64-летней пострадавшей, она заранее встала со своего места, чтобы выйти на следующей остановке.
В салоне маршрутки находились еще девять пассажиров, они не пострадали.
ГАИ обращает внимание: выходить из транспортного средства нужно после его полной остановки, сообщает
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Водитель маршрутки притормозил при повороте направо, пропуская пешеходов на нерегулируемом переходе.
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