Мероприятия к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проходят в Жиличском сельхозколледже

Источник материала: Кировец











75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков посвящены различные мероприятия в учреждениях образования Кировского района, в том числе и в Жиличском сельхозколледже.

Как рассказала заместитель директора колледжа Жанна Каранкевич, учащиеся оказали помощь на приусадебном участке ветерану Великой Отечественной войны, жителю Жилич, бывшему директору колледжа Ивану Егоровичу Косолапову, а учащиеся 31 «А» группы филиала «Кировский профессиональный лицей» ЖСХК — бывшему малолетнему узнику фашизма, кировчанину Александру Ивановичу Петкевичу.

В группах колледжа и его филиала пройдут информационные тематические классные часы, на которых будут вестись диалоги о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, освобождении Беларуси и завоевании независимости нашей страны. Запланирован конкурс стенгазет и другие мероприятия. А накануне праздника Великой Победы в Жиличах пройдет торжественный митинг, будут возложены венки и цветы к братским могилам воинов, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.