Уставший умирать. Шон Бин, персонажи которого не доживают до конца фильмов

Источник материала: Аргументы и факты

17 апреля отмечает день рождения знаменитый Нед Старк из «Игры престолов». Он же Ричард Шарп, он же Боромир из «Властелина колец». Он же один из самых «убиваемых» актеров в истории мирового кино. На экране он умирал уже раз двадцать. Как шутят киноманы, «спойлер — это сказать, что Шон Бин выжил». Утверждают, что именно из-за этого он отказался играть Цезаря: устал умирать в кадре. Даже в «Игре престолов», последний сезон которой сегодня собирает у экранов десятки миллионов зрителей, Бина, уж простите за тавтологию, вывели из игры еще в самом начале. Хотя его герой Эддард Старк запал в сердца поклонникам сериала.

Лучшая роль

Да и сам Шон Бин справедливо считает, что ему несказанно повезло, когда на роль Неда Старка в знаменитом сериале «Игра престолов» выбрали именно его. Этот эпический персонаж открыл перед актером совершенно новые горизонты. Он вообще любит играть очень разных персонажей. В Англии он прославился как королевский стрелок Шарп из одноименного сериала. Нехитрые фантазии на тему приключений в эпоху войн Наполеона сделали его всебританской звездой. Еще бы, типичный «простой и честный парень», который в одиночку борется «за добро» (то есть за все английское) «против зла» (то есть против всего французского). В том числе и благодаря актёрскому таланту Шона Бина цикл о Шарпе продлили на 21 серию вместо 10 предполагавшихся. Но при этом он не боялся рисковать «исключительно положительным образом», играя и бандитов, и убийц, и даже (назло образу «славного английского малого») ирландского террориста.



«Приключения королевского стрелка Шарпа». Кадр из фильма

Он даже находил в этом удовольствие, признавшись в одном из интервью, что роль плохого парня вызывает в нём актёрский азарт: «Мне интересно понять, что чувствуют эти люди, чем мотивируют свои действия, как оправдывают поступки, которые я никогда не смог бы совершить в реальной жизни. Я никогда не убивал». И замечает, что пока ему не довелось сыграть самого ужасного из всех злодеев: серийного маньяка.

А в 2011 г. началась эпоха «Игры престолов», доставшийся актеру Нед Старк оказался персонажем положительным и запоминающимся. Этого воина вывели из игры путем отсечения головы еще в первом сезоне, но и герои фильма, и зрители до сих пор вспоминают его добрым словом.

«На сегодняшний день это моя лучшая роль, — уверен Бин. — Мне кажется, что с Недом мы даже похожи. Он добрый, и я тоже. Он открытый, я такой же. Он готов прийти на помощь, я тоже не оставлю друзей в беде, по крайней мере, я надеюсь на это. В этом сериале слишком мало положительных персонажей, видимо, поэтому бравый и справедливый Нед Старк всем запомнился. Но, к сожалению, в „Игре престолов“ подобные люди не выживают».

Цезаря не сыграл

Это одна из главных особенностей персонажей Шона Бина: они вообще особой живучестью не отличаются. Кажется, режиссеры изуверски полюбили такой образ «гарантированно убитого героя». Его персонажей расстреливали, им отрубали голову, они падали с высоты, их закапывали, разрывали на куски.



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А сам Бин выстроил свои «кончины» по ранжиру: от самых эффектных до самых бестолковых. Так, актер уверен, что смерть его персонажа Боромира во «Властелине колец» была настоящей режиссерской находкой. Ведь режиссер Питер Джексон на съемках заставил Бина пережить настоящий обстрел. В актера выпускали настоящие стрелы, которые, правда, впивались в специальную защиту, надетую под его костюм. «Вот это настоящий трагический финал жизни. Об этой смерти я не жалею», — признается Шон Бин. А наиболее эпичной он признал гибель своего героя в ленте «Поле»: там за ним гонятся коровы, и в итоге он падает с утёса и разбивается.



«Властелин колец: Братство Кольца». 2001 г. Кадр из фильма

Именно поэтому, кстати, Бин так и не сыграл Гая Юлия Цезаря, хотя рассматривался на эту роль. Именно в тот момент он «устал умирать на экране». Возможно, даже для него образ великого диктатора, убиваемого толпой своих вчерашних друзей и сторонников, был «чересчур смертью».

Но и это не оказалось не навсегда: подтвердит эпично лишенный головы в первом же сезоне длинной саги Нед Старк.

Заправский ловелас

Еще одно дело, которым мастерски владеет Шон Бин, как и его персонажи, — это соблазнение представительниц прекрасного пола. В Голливуде Бина считают заправским ловеласом. Он был женат четыре раза, но все семейные союзы закончились неудачей. По слухам, даже несмотря на рождение дочерей в двух браках, Бин продолжал гулять и соблазнять прекрасных дам. Сам актер говорит, что остался со своими женами в довольно неплохих отношениях. «Что поделать, женщинам я нравлюсь, разве это плохо?» — удивляется Бин.

Но все же иногда, устав от флирта и дамских капризов, взаимоотношениям с прекрасным полом актер предпочитает… футбол. «Любовь приходит и уходит, а футбол — это радость на всю жизнь», — говорит Шон, который с недавних пор вошел в совет директоров одного из английских футбольных клубов.





Шон Бин. Апрель 2019 г. Фото: www.globallookpress.com

Почему английских? Да потому, что Шон Бин, в отличие от его коллег-выходцев с Туманного Альбиона, все же предпочел Голливуду родные просторы. «Здесь жил мой прадед, дед, отец, я не хочу никуда переезжать, — говорит актер. — В Англии началась моя актерская история, возможно, здесь она и закончится».