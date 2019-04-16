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Как Алла стала Борисом. Факты, связанные с жизнью и творчеством Примадонны

17.04.2019 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как Алла стала Борисом. Факты, связанные с жизнью и творчеством Примадонны
Эстрадная певица Алла Пугачева. 1976 г. © / А. Найденов / РИА Новости

В каком фильме спела?

В детском музыкально-приключенческом телефильме 1970 г. «Удивительный мальчик» звучат восемь песен на музыку Эдуарда Артемьева и стихи Анатолия Наймана. Пять из них («Начинается наш рассказ», «Королевская дочь», «Развязала верёвки», «Шаг, шаг, ещё шажок», «Вот и кончился наш рассказ») исполнила малоизвест­ная 21-летняя певица, солистка Москонцерта Алла Пугачёва.

Какую фамилию носила?

Алла Пугачёва и Миколас Орбакас поженились в 1969 г., и певица взяла себе фамилию супруга – Орбакене. После развода вновь стала Пугачёвой.

Когда певица заберемела, по косвенным признакам установили, что родится мальчик. Выбрали имя – Станислав. Собираясь впопыхах в роддом, из дома Пугачёва взяла первую попавшуюся книжку с названием «Кристина». Этим именем артистка и назвала дочь.

Кристина в дет­стве часто гостила у бабушки и дедушки в Литве. Приехав однажды с гастролей в Прибалтику, Алла Борисовна обнаружила Кристину на базаре в Паланге, торгующей редиской, – так ребёнка с самого дет­ства приучали к труду. А от «звёздной болезни» Пугачёва старалась уберечь дочь всеми способами. Увидев объявление об утреннике, в котором сообщалось, что Снегурочкой будет «Кристина Орбакайте – дочь Аллы Пугачёвой», звезда просто не пустила девочку на праздник.

Зачем работала «за унитаз и ванну»?

«Аллу пригласили спеть на открытии столичной гостиницы «Космос», которая строилась при участии французов, – вспоминал супруг певицы (с 1977 по 1981-й г.) Александр Стефанович. – Организаторы мероприятия спросили у меня, сколько Пугачёва хочет за выступление? Я сказал, что денег не нужно. Мы возьмём сантехникой, оставшейся после строительства. Она была в диком дефиците, а нам как раз нужна была ванна в новую квартиру на Твер­ской. На том и порешили. Одно отделение концерта пела Алла, второе – Джо Дассен. Когда они встретились за кулисами, речь зашла о гонораре. Дассен сказал, что получил за выступление 200 тысяч франков, на тот момент около 40 тысяч долларов. А Пугачёва ответила, что спела… за унитаз. Джо отметил, что Алла не только красивая, но и остроумная женщина. Он и не понял, что это была правда».

Как Алла стала Борисом. Факты, связанные с жизнью и творчеством Примадонны
Алла Пугачева и Джо Дассен. 1979 г. Фото: РИА Новости/ Владимир Богатырев

Как использовала колготки?

На вопрос: «Что такую женщину, как вы, у которой всё есть, может порадовать в качестве подарка на день рождения?»  Алла Пугачёва в интервью «АиФ» призналась: «Колготки. Поплотнее и большого размера, пожалуйста. Они всё время рвутся». Люди, близко знающие певицу и бывавшие у неё в гостях, рассказывали, что Пугачёва не выбрасывала рваные колготки, а затыкала ими щели между окнами и рамами в своём загородном доме на Истре.

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Где жила в браке с Киркоровым?

Будучи супругами, Алла и Филипп жили в двух квартирах, расположенных одна над другой, на улице Земляной Вал. Между собой они были связаны внутренней лестницей. Алла Борисовна жила этажом выше, нижние пределы были вотчиной Киркорова – всё свободное пространство в них было заставлено стойками с одеждой певца. Когда супруги выезжали вместе на гастроли, часто останавливались в разных номерах, а порой и в разных отелях.

После развода с Киркоровым певица жила в гостинице «Балчуг», в двухкомнатном угловом номере с окнами на Кремль. А позже переехала в квартиру в Филипповском переулке (недалеко от Арбата), купленную бывшим зятем Русланом Байсаровым в знак примирения после конфликта, связанного с избиением Кристины Орбакайте.

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Кто познакомил Аллу с Максимом?

В 2001 г. (тогда ещё муж и жена) Алла и Филипп отправились в Витебск на фестиваль «Славянский базар» в качестве членов жюри. Максим Галкин тогда приехал в Витебск со своим первым сольным концертом. В холле гостиницы, где остановилась звёздная пара, по словам Пугачёвой она увидела симпатичного очкарика, который смотрел на неё, не отводив глаза. «Я выпустила всё, что могла, – гром, молнию, презрение, – признавалась певица. – А он только улыбнулся». Близко познакомил Галкина и Пугачёву Филипп Киркоров, о чём потом сильно жалел.

С 2001 г. Алла и Максим жили как семейная пара. С Киркоровым Пугачёва развелась спустя три года.

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Что написала под алкоголем?

«Всё лучшее, что мной написано, все сумасшедшие идеи – это осуществлялось, скажем так, не без алкогольного влияния, – признавалась певица. – Впрочем, и неприятности тоже случались именно от этого. И всё-таки творчество внутри дома всегда было под влиянием рюмочки».

Однажды на гастролях в Казахстане певицу угостили мест­ным коктейлем – водкой и кумысом. Звезде стало так плохо после дегустации, что она долгое время даже думать об алкоголе не могла.

Из-за чего чуть не умерла?

В 1992 г. примадонна сделала несколько пластических операций в Швейцарии. Врачи предупреждали, что одновременная пластика лица, груди да ещё и липосакция – невероятная нагрузка на организм, сердце может не выдержать. Но Пугачёва всё равно решилась. В самолёте ей стало плохо: поднялась температура, певица потеряла сознание. В московскую больницу её доставили в критическом состоянии с заражением крови. В течение 10 дней московские доктора боролись за её жизнь.

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Почему Алла пряталась за мужским именем?

«Когда мы с Аллой работали над фильмом «Женщина, которая поёт», она пришла ко мне и сказала: «Александр Сергеевич, у меня есть 5 своих песен, – признался «АиФ» композитор Александр Зацепин. – Хочу записать их, чтобы крутить на радио и потом выпустить диск. Помогите». У меня в те времена (70-е) была домашняя студия, каких ни у кого в СССР не было. И я Пугачёву сразу предупредил, что вообще-то не записываю на своей студии песни других авторов, только свои, но для неё  сделаю исключение».

Запись пяти песен с оркестром – большая серьёзная работа. А как только песни были записаны, она тут же пошла к режиссёру Александру Орлову и вставила свои песни в фильм «Женщина, которая поёт». И всем говорила, что эти песни написал ­парализованный ­мальчик Борис Горбонос. Очень некрасиво. Я обиделся и даже хотел уйти с картины. А с другой стороны, спустя годы рассудил я, возможно, тогда это был её единст­венный шанс заявить о себе как о композиторе. Чем она и воспользовалась».

Какие песни любимые?

К юбилею Аллы Пугачёвой «Яндекс» подготовил рейтинг поисковых запросов её песен. Чаще всего пользователи ищут «Миллион алых роз», на втором месте – «Старинные часы», на третьем – «Айсберг» и «Нас бьют – мы летаем».

Также пользователи интересуются песнями «Любовь, похожая на сон», «Арлекино», «Делу время», «Не отрекаются любя», «Так же, как все», «Позови меня с собой».

 
Теги: Витебск
 
 
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15 апреля день своего рождения Алла Пугачёва отметила в узком кругу, 17 апреля в кругу широком – единственным концертом в Кремле.
 
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