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«Оставить без изменений». Кокорин и Мамаев остаются под стражей до сентября

17.04.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду, 17 апреля, состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляций защиты нападающего «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, брата форварда Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на выбор меры пресечения, сообщает «Спорт-Экспресс».


Скриншот видео Спорт-Экспресс

Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил без изменений постановление Пресненского суда о продении срока содержания под стражей. Подсудимые оставлены в СИЗО до 25 сентября. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «побои» и «хулиганство».

9 апреля в суде Кокорины и Мамаев частично признали вину.

По информации «Спорт-Экспресса», на рассмотрение дела понадобится по меньшей мере 10 заседаний.

Защита настаивала на изменении меры пресечения — на домашний арест или освобождение под залог. Однако суд решил иначе.

8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца. В декабре срок их пребывания под стражей был продлен до февраля, а в феврале суд продлил заключение футболистов еще на два месяца.

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил содержание под стражей для нападающего «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друзей до 25 сентября.

 
 
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В среду, 17 апреля, состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляций защиты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла...
 
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