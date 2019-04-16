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ГТК пополнил бюджет за первый квартал на 2,1 миллиарда рублей

17.04.2019 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ГТК пополнил бюджет за первый квартал на 2,1 миллиарда рублей

Государственный таможенный комитет за первый квартал собрал более 2,1 млрд рублей платежей, сообщили в пресс-службе ГТК.

Сообщается, что доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 1 квартал 2019 года по наполнению доходной части республиканского бюджета выполнены на 100,4%.

Сумма платежей, контролируемых ГТК, за указанный период, составила более 2,1 млрд рублей.

 
 
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Государственный таможенный комитет за первый квартал собрал более 2,1 млрд рублей платежей, сообщили в пресс-службе ГТК.
 
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