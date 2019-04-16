СМИ: на восстановление Нотр-Дама уже собрали €1 млрд

На восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери уже собрали 1 миллиард евро, пишет газета Le Parisien .

Деньги в основном поступают от крупных компаний и предпринимателей. Средства также собирают четыре общественных фонда, которые были отобраны Министерством культуры Франции.

Ранее сообщалось, что нефтегазовая компания Total пожертвует 100 миллионов на восстановление Нотр-Дама. Группа компаний LVMH (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) и семья ее председателя совета директоров Бернара Арно также решили передать на реконструкцию собора 200 миллионов евро. Известно, что регион Иль-де-Франс экстренно выделит 10 миллионов евро на реконструкцию.

Пожар в самом известном храме Европы начался вечером 15 апреля. Обрушилась крыша собора, огонь уничтожил шпиль и часы, стены удалось сохранить. Уцелевшие в Нотр-Даме произведения искусства перевезли в мэрию Парижа. Риск обрушения собора по-прежнему сохраняется. По мнению экспертов, на восстановление Нотр-Дама может уйти от 10 до 15 лет.