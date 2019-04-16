Глава МВД Франции уверен в непредумышленности пожара в Нотр-Даме

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что на данном этапе вся имеющаяся у следователей информация указывает на то, что пожар в соборе Парижской Богоматери был непредумышленным, передает Интерфакс.

Министр призвал местных политиков прекратить рассуждать о том, что причиной пожара мог быть поджог.

Также Кастанер отметил, что риск обрушения собора по-прежнему сохраняется.

«Основную часть собора удалось спасти, но риски еще сохраняются», - сказал он.

Напомним, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Только утром во вторник его удалось полностью потушить. В результате пожара были уничтожены верхняя часть шпиля, часы и большая часть кровли здания.

Reuters / Philippe Wojazer/Pool / Philippe Wojazer/Pool

Reuters / Charles Platiau / Charles Platiau

Reuters / Philippe Wojazer/Pool / Philippe Wojazer/Pool

Reuters / Benoit Tessier / Benoit Tessier

Reuters / Benoit Tessier / Benoit Tessier

Reuters / Charles Platiau / Charles Platiau

Reuters / Philippe Wojazer / Philippe Wojazer

Reuters / Philippe Wojazer/Pool / Philippe Wojazer/Pool

www.globallookpress.com

www.globallookpress.com