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Глава МВД Франции уверен в непредумышленности пожара в Нотр-Даме
17.04.2019 09:43 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что на данном этапе вся имеющаяся у следователей информация указывает на то, что пожар в соборе Парижской Богоматери был непредумышленным, передает
Министр призвал местных политиков прекратить рассуждать о том, что причиной пожара мог быть поджог.
Также Кастанер отметил, что риск обрушения собора по-прежнему сохраняется.
«Основную часть собора удалось спасти, но риски еще сохраняются», - сказал он.
Напомним, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Только утром во вторник его удалось полностью потушить. В результате пожара были уничтожены верхняя часть шпиля, часы и большая часть кровли здания.
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Также Кастанер отметил, что риск обрушения собора по-прежнему сохраняется.
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