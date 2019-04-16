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26 тысяч ЕВРО незаконно пыталась перевести через границу семейная пара из России

17.04.2019 — Разное | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

26 тысяч ЕВРО незаконно пыталась перевести через границу семейная пара из России

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу крупной суммы наличных денежных средств. 

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу крупной суммы наличных денежных средств.  12 апреля супруги из России следовали в
 
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