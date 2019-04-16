26 тысяч ЕВРО незаконно пыталась перевести через границу семейная пара из России

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу крупной суммы наличных денежных средств.
12 апреля супруги из России следовали в Италию в одном из купе поезда «Москва-Ницца». В пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» они заявили должностному лицу таможни о том, что перемещают через границу на двоих 16 тыс. евро, 1000 фунтов стерлингов и около 41 тыс. российских рублей. В соответствии с курсом валют такая сумма не превышала на каждого пассажира в эквиваленте 10 тыс. долларов США и не подлежала декларированию.
Однако в ходе досмотра багажа граждан в нише чемодана обнаружены еще 26 тыс. евро, которые не были заявлены при устном опросе и не предъявлены к таможенному контролю.
Данная сумма, превысившая установленный эквивалент, перемещение которого допускается без декларирования, изъята до решения суда.
По факту недекларирования наличных денежных средств в отношении каждого из пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
Брестская таможня напоминает гражданам, что в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США.
Вероника ГЕЙДЕН