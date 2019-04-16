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Принять участие в обустройстве родного города сможет каждый дубровенец

17.04.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Принять участие в обустройстве родного города сможет каждый дубровенец

Ежегодно, 22 апреля отмечается Международный день Матери-земли, к которому приурочено проведение субботников по наведению порядка на территориях сельскохозяйственных объектов, населенных пунктов, дворовых территориях.

Посадить дерево, убрать мусор, покрасить изгородь, привести в порядок территорию возле дома может каждый без больших денежных затрат. А в итоге земля становится чище и краше.

19 апреля 2019 г. пройдет субботник по уборке территории городского парка «Липки», в котором примут участие инициативная группа «Дубрава», учащиеся городских школ.

20 апреля 2019 г. в г.Дубровно будет проведена экологическая кампания «Обустроим малую родину», в рамках которой будут высажены деревья и кустарники вдоль улицы Вокзальной, Никандровой. Дубровенская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех желающих принять участие в проведении мероприятий по благоустройству нашего города.

 
 
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Ежегодно, 22 апреля отмечается Международный день Матери-земли, к которому приурочено проведение субботников по наведению порядка на территориях...
 
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