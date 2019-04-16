ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко пообещал Асаду поддержку на международной арене

17.04.2019 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара аль-Асада с национальным праздником Днем Эвакуации и пообещал поддержку на международной арене.



Как отмечает пресс-служба главы Беларуси, Лукашенко подтвердил намерение «продолжать поддержку Сирии на международной арене в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса».

«Убежден, что под вашим профессиональным руководством Сирия в скором времени успешно преодолеет все трудности, вызванные вооруженным конфликтом, возобновит национальное хозяйство и дружественный сирийский народ вернется к нормальному, мирному образу жизни», – говорится в поздравлении.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара аль-Асада с национальным праздником Днем Эвакуации и пообещал поддержку на международной арене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолёт упал на жилые дома в Чили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика