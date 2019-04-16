Лукашенко пообещал Асаду поддержку на международной арене









Как отмечает пресс-служба главы Беларуси, Лукашенко подтвердил намерение «продолжать поддержку Сирии на международной арене в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса».





«Убежден, что под вашим профессиональным руководством Сирия в скором времени успешно преодолеет все трудности, вызванные вооруженным конфликтом, возобновит национальное хозяйство и дружественный сирийский народ вернется к нормальному, мирному образу жизни», – говорится в поздравлении.



