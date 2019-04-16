"За один такой рейс платят до двух тысяч долларов"

Несколько дней назад Александр Лукашенко проводил совещание с "экономическим блоком белорусского правительства". В очередной раз он возмутился тем, что россияне закрыли рынок для белорусской агропромышленной продукции:





"То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", - сказал Лукашенко.





Бурная реакция была вызвана тем, что накануне Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Беларуси.

О том, что Беларусь действительно, "что-то поставляет не оттуда" лучше других знают белорусские дальнобойщики.





Один из них, назовем его Сергеем, согласился рассказать "Белорусскому партизану", как все происходит на самом деле.





Мы встретились с Сергеем прямо на его рабочем месте - в кабине грузовика "DAF", на котором он только что вернулся из поездки в Россию, где благополучно сдал заказчику двадцать тонн польских яблок. Естественно, под видом белорусских.









- Могу сказать одно, что белорусских овощей и фруктов, и других продуктов, например, сыров, на российском рынке гораздо меньше, чем выходит в правительственных отчетах, - начинает рассказ мужчина. – Фокус с "переодеванием" начинается именно здесь, в Беларуси. Итак, из Европы – будь то Польша, Испания, Голландия или Франция сюда приезжает машина. Хочешь, с яблоками, сыром или элитным вином.





Естественно, на нашей границе такой грузовик "растомаживается" по всем правилам, то есть белорусский бюджет получает все положенные отчисления за ввезенный в страну груз.





Дальше происходит следующее. Эта машина приезжает на один из складов под Минск . Скажем, в условные Колядичи. Там ее благополучно разгружают. Весь груз перекладывают в машину, ту, которая и пойдет на Россию. На паллетах, (по-народному, поддонах), на которых стоят польские яблоки, есть "клеймо" - "Poland", чтобы было понятно, откуда эти яблоки приехали.





В белорусские они превращаются, тут же на складах под Минском. На каждом из таких складов есть специальные люди – один с "болгаркой" - отпиливает "неправильное клеймо", а второй – вслед за ним с помощью выжигателя ставит новую маркировку - "Беларусь". Вот так товар, который с утра в России посчитали бы санкционным, превращается в товар из "братской Беларуси".





- Что происходит с таким грузом дальше?





- А дальше все просто. Водитель, который повезет этот груз в Россию, а по-простому человек, который подписался на контрабанду, получает на руки вполне себе официальные документы, по которым этот груз и остается в Беларуси.





Делается это для того, чтобы у белорусских гаишников или инспекторов транспортной милиции, которые вдруг остановят фуру не возникало никаких вопросов. В путевых документах, которые имеются на руках у водителей, написано, что эти яблоки, сыр или элитный алкоголь едет в Шумилинский, Оршанский, Городоцкий район.





Географию Беларуси хорошо знаете? Правильно, едут к границе с Россией. Естественно, в конечный пункт, указанный в документах, ни одна из машин не приезжает. Каждый водитель знает, что должен остановиться за несколько десятков километров до границы с Россией – в заранее оговоренном месте.





Так, в Беларуси формируются "караваны" контрабанды. В последний раз, когда я ездил по такой схеме, фур было шестнадцать.





Собравшись вместе мы начали движение. Не трудно догадаться, что перемещались мы ночью. Здесь, по территории Беларуси нас сопровождали местные "проводники". После общего сбора водителей нам объявили маршрут: "Трогаемся", - говорят суровые мужчины.





Понятно, что лучше от каравана не отставать, если вдруг в дороге пробило колесо, заглох мотор – никто ждать и помогать не будет. Маршрут проложен "козьими тропами", мимо каких-то глухих деревень. Водитель, проехавший по такому маршруту, поверьте, никаких дорог больше не боится.









- В России вас также сопровождают суровые белорусские проводники?





- Нет, не их вотчина. Задача белорусов привести "караван" к "дырке" в российской границе. А там нас уже ждут. В последний раз это были полицейские из Псковской области. Одетые "в гражданку", но с рациями. Они встретили нас на двух машинах. Одна шла километра на два впереди нас, вторая – на таком же расстоянии сзади.





Господа полицейские контролируют, чтобы фуры спокойно прошли через "дырку" в границе и не нарвались на посторонние и любопытные глаза. Их услуги оплачиваются. С каждой фуры российские блюстители закона берут плату за эскорт – сто долларов.





Вот и считайте, 16 машин – 1600 у.е. будет попадать под санкции, тем больше будут караваны. Это очевидно.





- А если фуру всё-таки остановят на территории России?





- После того, как фуры попадают в Россию, - километров через 10-15 после границы их уже ждут. Непонятные люди, вовлеченные в эту схему, раздают водителям пломбы – мы пломбируем кузов, а вместе с пломбами получаем откровенно липовые документы.





Напомню, в прошлый раз я вёз в Россию польские яблоки, а по документам, которые мне вручили в России, получалось, что я перевозил какое-то оборудование. Правда, с таким же весом – в двадцать тон. А затем нас опять же сопровождают.





В последний раз, когда я ездил, весь "караван" ехал в Санкт-Петербург. И все 16 машин, а это 320 тонн "санкционки", благополучно доехали туда, куда и должны были. Сопровождение оставило нас только у питерской кольцевой – каждый по своему адресу разгрузки.





Как показывает практика, российские гаишники практически равнодушны к фурам – вероятность, что остановят – минимальная, там главное - не нарваться на транспортный контроль.





В случае "прокола" - с водителя взятки гладки, основной удар все равно приходится на владельца транспортного средства – директора фирмы по перевозкам. Его крупно штрафуют, машину арестовывают, дают товару испортиться и месяца через два разрешают забрать фуру.





Конечно, случаи такие были. И тогда владелец фуры просто закрывает фирму, которая "засветилась". Через некоторое время он же обращается в белорусскую ГАИ, где пишет заявление об утере номерных знаков, которые были на "засвеченной" фуре.





А еще через некоторое время человек открывает новую фирму по перевозкам, оформляя ее на кума, брата или соседа. Потому что деньги, которые крутятся в этом бизнесе терять никому не хочется.









- Раз вы уже заговорили о деньгах, сколько за один такой рейс получает дальнобойщик?





- Если едешь с грузом из Европы, заезжаешь в Беларусь, а отсюда двигаешься в Россию, то можно получить на руки полторы - две тысячи долларов за один рейс. Если же едешь в Россию из Беларуси, то за один рейс приблизительно 400 долларов.





Знают ли об этой схеме белорусские власти? Понимаете, здесь никак не затронуты их интересы – все платежи в бюджет поступают. Это в России резонно задаются вопросом – откуда в Беларуси столько всего производиться?