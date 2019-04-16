Во время наводнений в Туркменистане СМИ рассказывают о пользе дождя для фигуры

«Если вы еще не знаете всех преимуществ ходьбы под дождем, то вот их краткий список: доказано, что запах дождя оказывает успокаивающее воздействие на людей; вы сжигаете больше калорий во время активного отдыха, когда идет дождь; влажность делает вашу кожу здоровой, чистой и свежей; воздух менее загрязнен во время дождя (что на самом деле не так важно, когда вы на автотрассе)», — написала журналистка Алтын Аширова.





Автор статьи предложил обратить внимание на благотворное действие, которое дождь оказывает на природу, — «газоны, покрытые бархатистой травой, яркими ирисами и маргаритками, алыми огоньками маков вдоль автодорог, усаженных по обе стороны деревьями, на ветвях которых уже вовсю распускаются почки и зреют завязи».









Переключиться на эстетическое восприятие осадков жителям Туркменистана предлагается с картин стихийного бедствия, которые распространяются с 13 апреля в соцсетях: затопленные подземные переходы, автодорожные тоннели и первые этажи домов и торговых центров.





Наводнения произошли не только в столице этой среднеазиатской страны, но и в других регионах. Как сообщает «Азатлык», 13 апреля на юго-востоке Туркменистана в Марыйском велаяте (области) затопило приграничный с Афганистаном город Серхетабат, а 14 апреля — улицы городов Туркменбаши и Балканабата.





Уровень воды в Туркменбаши поднялся настолько, что машины плыли по дорогам, передает сайт Turkmen Yurt TV.









затопленная привокзальная площадь Туркменбаши. Фото с сайта Turkmenyurt.tv





Однако официальные СМИ игнорируют стихийное бедствие, а пострадавшие от наводнений жители жалуются на отсутствие помощи со стороны властей. По данным независимых корреспондентов, местные власти устраняют последствия наводнений на улицах, но оставляют жителей без помощи, воды и еды.