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Во время наводнений в Туркменистане СМИ рассказывают о пользе дождя для фигуры
Источник материала: Партизан
Туркменское агентство Orient после потопа в Ашхабаде и наводнений на западе и юго-востоке страны, вызванных ливнями, спрогнозировало осадки на выходные, 20-21 апреля, и рассказало о пользе дождей для косметологии и похудения.
«Если вы еще не знаете всех преимуществ ходьбы под дождем, то вот их краткий список: доказано, что запах дождя оказывает успокаивающее воздействие на людей; вы сжигаете больше калорий во время активного отдыха, когда идет дождь; влажность делает вашу кожу здоровой, чистой и свежей; воздух менее загрязнен во время дождя (что на самом деле не так важно, когда вы на автотрассе)», — написала журналистка Алтын Аширова.
Автор статьи предложил обратить внимание на благотворное действие, которое дождь оказывает на природу, — «газоны, покрытые бархатистой травой, яркими ирисами и маргаритками, алыми огоньками маков вдоль автодорог, усаженных по обе стороны деревьями, на ветвях которых уже вовсю распускаются почки и зреют завязи».
Переключиться на эстетическое восприятие осадков жителям Туркменистана предлагается с картин стихийного бедствия, которые распространяются с 13 апреля в соцсетях: затопленные подземные переходы, автодорожные тоннели и первые этажи домов и торговых центров.
Наводнения произошли не только в столице этой среднеазиатской страны, но и в других регионах. Как сообщает «Азатлык», 13 апреля на юго-востоке Туркменистана в Марыйском велаяте (области) затопило приграничный с Афганистаном город Серхетабат, а 14 апреля — улицы городов Туркменбаши и Балканабата.
Уровень воды в Туркменбаши поднялся настолько, что машины плыли по дорогам, передает сайт Turkmen Yurt TV.
затопленная привокзальная площадь Туркменбаши. Фото с сайта Turkmenyurt.tv
Однако официальные СМИ игнорируют стихийное бедствие, а пострадавшие от наводнений жители жалуются на отсутствие помощи со стороны властей. По данным независимых корреспондентов, местные власти устраняют последствия наводнений на улицах, но оставляют жителей без помощи, воды и еды.
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Туркменское агентство Orient после потопа в Ашхабаде и наводнений на западе и юго-востоке страны, вызванных ливнями, спрогнозировало осадки на выходные, 20-21 апреля, и...
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