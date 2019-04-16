Напомним, находившийся в розыске по линии Интерпола бывший директор ООО "Внешевросервис" (входит в международную группу компаний ViM Union) Дмитрий Дашук был задержан в Украине 15 октября 2018 года по запросу правоохранительных органов Беларуси.









Дашука задержали пограничники в киевском аэропорту по прилету из Риги. С тех пор он находился под стражей, и в отношении него началась экстрадицонная проверка.





Бизнесмен и его адвокат неоднократно пытались изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией. Однако суды занимали сторону прокуратуры, продлевая сроки содержания под стражей, аргументируя это тем, что "применение к гражданину Республики Беларусь более мягкого пресечения, не связанного с содержанием под стражей, может быть недостаточным для предотвращения возможных попыток последнего скрыться".





Последний такой срок истекал 11 апреля.









Как стало известно "Белорусскому партизану", 9 апреля решением Киевского апелляционного суда Дмитрию Дашуку была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Что удивительно, прокуратура сперва заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей, а потом его отозвала из суда.





Примечательно, что по украинскому законодательству, экстрадиционный арест, под которым Дашук находился почти полгода, не может превышать 12 месяцев. Не исключено, что изменение меры пресечения вызвано сомнениями в законности привлечения бывшего директора "Внешевросервиса" к уголовной ответственности.





Уголовное дело, фигурантом которого стал Дмитрий Дашук, было возбуждено Генеральной прокуратурой Беларуси осенью 2017 года "по факту совершения неизвестными лицами в период с марта по ноябрь 2016 года неправомерного завладения и несанкционированного копирования информации РУП "Белтаможсервис", хранившейся в компьютерной системе РУП "Белтаможсервис" и Международного центра коммутации РУП "Белтаможсервис", повлекших значительный ущерб РУП "Белтаможсервис" и Государственному таможенному комитету Беларуси".





СК РБ сообщал о трех обвиняемых, которые являются "должностными лицами ряда организаций, входящих в группу компаний Vim Union, в том числе действующие руководители данных предприятий".





По данным следствия, в период с декабря 2015-го по январь 2018 года должностные лица с использованием специально разработанных вредоносных программ осуществляли несанкционированный доступ и копирование информации из базы данных конкурента в сфере таможенного представительства.





Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 254 (коммерческий шпионаж), ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией) и ч. 2 ст. 354 (разработка и использование вредоносных компьютерных программ).





заявление , в котором произошедшее называлось "борьбой с конкурентоспособным и законным бизнесом в Беларуси… с целью устранения Группы компаний ViM Union с рынка таможенных услуг". После ареста в Киеве Дашука на сайте группы компаний ViM Union появилось резкое, в котором произошедшее называлось "борьбой с конкурентоспособным и законным бизнесом в Беларуси… с целью устранения Группы компаний ViM Union с рынка таможенных услуг".





В настоящее время Дмитрий Дашук занимает должность помощника директора ООО "Внешевросервис".









Справка "Белорусского партизана". В международную группу компаний ViM Union входит 7 компаний с опытом работы на рынке таможенно-логистических услуг более 10 лет.





Объединяющий бренд ViM Union был основан в 2016 году. В штате компании более 400 сотрудников, которые работают в 25 офисах в городах Беларуси, а также на границах с Литвой, Польшей и Украиной.





РУП "Белтаможсервис" учреждено Государственным таможенным комитетом Беларуси в 1999 году. Его сфера деятельности также связана с логистическими услугами и таможенным оформлением.



