Наведем порядок на земле вместе

Источник материала: Новости Дзержинска

13 апреля работники всех сфер Дзержинщины приняли активное участие в районном субботнике.

Вооружившись метлами, граблями и отличным настроением, коллективы дружно наводили порядок в родном городе. И даже прохладная и ветреная погода не мешала плодотворному труду.

Приятно осознавать свою причастность к родному городу, месту, где живешь и трудишься. Яркое солнце заряжало всех хорошим настроением, и районный субботник проходил на позитиве. Каждый внес свой вклад в общее дело благоустройства и наведения порядка на территории родного города.

Участие в субботнике – хорошая традиция. Воодушевленные примером начальника отдела Максима Баско, работники МЧС и их семьи заложили аллею из деревьев и убрали прилегающую территорию улицы Тихая, где в недавно построенных домах проживает большая часть работников Дзержинского РОЧС.

Многое было сделано, и еще многое предстоит…

Все мы хотим жить в красивом, благоустроенном пространстве. И каждый день многие люди работают, чтобы сделать его таким для нас. А вот весной наступает такое время, когда мы все вместе, дружно выходим на территорию наших родных мест, чтобы сделать свой бескорыстный (и от того наиболее полезен!) вклад в общее благосостояние. Общение с коллегами в непринужденной атмосфере, общее дело, которая всегда объединяет, - все дарило приятные эмоции.

А осознание того, что ты являешься частью общего дела, наполняло душу приятным чувством выполненного долга. Недаром говорят, что лучший рецепт от скуки и отчаяния - помочь другим, поработать, не дожидаясь возмездия. Активная жизненная позиция всегда вознаграждается. Так что традиция весенних субботников, полезна со всех сторон, стоит только посмотреть на нее под другим углом.

















