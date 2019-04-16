ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наведем порядок на земле вместе

17.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

13 апреля работники всех сфер Дзержинщины приняли активное участие в районном субботнике.

Вооружившись метлами, граблями и отличным настроением, коллективы дружно наводили порядок в родном городе. И даже прохладная и ветреная погода не мешала плодотворному труду.

Приятно осознавать свою причастность к родному городу, месту, где живешь и трудишься. Яркое солнце заряжало всех хорошим настроением, и районный субботник проходил на позитиве. Каждый внес свой вклад в общее дело благоустройства и наведения порядка на территории родного города.

Участие в субботнике – хорошая традиция. Воодушевленные примером начальника отдела Максима Баско, работники МЧС и их семьи заложили аллею из деревьев и убрали прилегающую территорию улицы Тихая, где в недавно построенных домах проживает большая часть работников Дзержинского РОЧС.

Многое было сделано, и еще многое предстоит…

Все мы хотим жить в красивом, благоустроенном пространстве. И каждый день многие люди работают, чтобы сделать его таким для нас. А вот весной наступает такое время, когда мы все вместе, дружно выходим на территорию наших родных мест, чтобы сделать свой бескорыстный (и от того наиболее полезен!) вклад в общее благосостояние. Общение с коллегами в непринужденной атмосфере, общее дело, которая всегда объединяет, - все дарило приятные эмоции.

А осознание того, что ты являешься частью общего дела, наполняло душу приятным чувством выполненного долга. Недаром говорят, что лучший рецепт от скуки и отчаяния - помочь другим, поработать, не дожидаясь возмездия. Активная жизненная позиция всегда вознаграждается. Так что традиция весенних субботников, полезна со всех сторон, стоит только посмотреть на нее под другим углом.






 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 апреля работники всех сфер Дзержинщины приняли активное участие в районном субботнике.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффективнось использования госсредств при возведении социально-значимых объектов — на постоянном контроле КГК Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика