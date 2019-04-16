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Юрий Золотарев назначен торгпредом России в Беларуси
17.04.2019 13:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
https://belaruspartisan.by
Торговым представителем России в Беларуси стал Юрий Золотарев. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РФ опубликовано на российском официальном портале правовой информации.
Юрий Золотарев в течение нескольких лет был заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, когда пост полпреда занимал нынешний посол России в Беларуси Михаил Бабич.
Прежде занимавший пост торгового представителя России в Беларуси Николай Асаул освобожден от должности по собственному желанию. Он пробыл в этой должности восемь месяцев, пишет
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Торговым представителем России в Беларуси стал Юрий Золотарев. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РФ опубликовано на российском официальном...
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