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Юрий Золотарев назначен торгпредом России в Беларуси

17.04.2019 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Юрий Золотарев назначен торгпредом России в Беларуси

https://belaruspartisan.by

Торговым представителем России в Беларуси стал Юрий Золотарев. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РФ опубликовано на российском официальном портале правовой информации.

Юрий Золотарев в течение нескольких лет был заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, когда пост полпреда занимал нынешний посол России в Беларуси Михаил Бабич.

Прежде занимавший пост торгового представителя России в Беларуси Николай Асаул освобожден от должности по собственному желанию. Он пробыл в этой должности восемь месяцев, пишет БелТА.

 
 
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Торговым представителем России в Беларуси стал Юрий Золотарев. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РФ опубликовано на российском официальном...
 
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