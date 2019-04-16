Выбрал профессию — Родину защищать

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Для Андрея Карелина из Городкасрочная служба стала не просто очередным этапом становления личности. Именно здесь молодой человек понял, что хочет связать с армией всю свою жизнь.





Андрей Карелин и ещё 10 таких же, как он, солдат-срочников несут службу в военной команде противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ войсковой части 94017. Ребята и их старшие товарищи, служащие по контракту, в случае необходимости оказывают помощь подразделениям Городокского РОЧС в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Происходит это в тех случаях, когда в местном отделе по чрезвычайным ситуациям не хватает личного состава или техники для тушения пожара. Военных пожарных задействуют на крупных пожарах. Однако происходит это, к счастью, редко. Андрей Карелин говорит, что применить полученные теоретические знания, чётко отработанные на учениях, на практике, во время тушения реального пожара, ему довелось лишь однажды. В декабре прошлого года боевой расчёт выезжал в район Щербаковского озера в районном центре, где горел частный дом. Андрей вспоминает, что в этой волнительной для молодого солдата ситуации им руководило желание сделать всё от него зависящее, чтобы потушить пожар, чтобы от огня не пострадали люди.

На вооружении у военнослужащих военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ есть четыре единицы техники, в том числе танк, который применяется для защиты личного состава в случае подрыва авиационных средств поражения. Солдаты занимаются обслуживанием техники, содержат её в боевой готовности. Регулярно проходят учения, в ходе которых служащие отрабатывают навыки тушения пожара: выставляют автомобильный гидрант, работают с «рукавами» и т. д. Их действия чёткие и слаженные, повторённые сотни, тысячи раз, чтобы никакая внештатная ситуация не смогла помешать выполнить боевое задание. Даже обмундирование сложено таким образом, чтобы облачиться в него можно было всего за пару секунд.

Пройдёт немногим больше месяца, и Андрей Карелин вернётся на «гражданку». И вскоре вновь возвратится в часть: здесь он будет обучать солдат всему тому, чему уже научили его. Он уверен, что выбрал правильную профессию, именно в ней он сможет в полной мере реализовать самые важные для мужчины качества — отвагу, честь и готовность прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.

Любовь ШЛЕЙКО.