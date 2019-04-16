Получение гражданства Кипра за инвестиции в 2019. Чего ожидать инвесторам

Суть реформы

Согласно заявлению министра финансов Кипра, за последние 5 лет существования программы, правительство одобрило 1864 заявки, на общую сумму более 6.5 млн евро. Однако, большая часть иностранных инвестиций оседала в строительной отрасли государства, потому простые граждане Кипра не могли ощутить существенных улучшений в повседневной жизни.

По этому поводу было принято решение об изменении программы, путем внедрения пунктов, которые позволят более равномерно распределять иностранное финансирование, а также помогут стабилизировать рынок недвижимости в стране. Кроме того, специалисты отмечают, что в реформе 2019 года можно заметить последствия давления со стороны Евросоюза. В основном, они проявляются в повышении требований к кандидатуре инвестора и приведении основных положений программы к общеевропейскому образцу.

Что изменится в процессе получения гражданства Кипра

Эксперты Иммигрант Инвест считают, что текущие изменения не должны существенно усложнить процесс получения паспорта Кипра. Однако, существует вероятность, что это только начало и уже в 2020 обзавестись «запасным аэродромом» в Европе станет не так просто. Лицензированные агенты кипрской программы призывают поторопиться всех желающих получить гражданство Кипра , и советуют обратить внимание на пункты реформы, приведенные ниже.

Введение обязательных взносов в госфонды

Теперь каждому инвестору предстоит оплатить 150 тыс. евро невозвратных взносов, которые будут равномерно распределены между «Фондом содействия исследованиям и инновациям» и фондом «Корпорации земельного развития». Деятельность последнего фонда нацелена на развитие и поддержку программ доступного жилья для уязвимых групп населения. «Фонд содействия исследованиям и инновациям» занимается внедрением цифровых систем в сферы налогообложения, образования и здравоохранения, поддержкой разработки единой зоны платежей в евро SEPA, развитием банка знаний и исследованиями в области альтернативной энергетики.

Продление срока обязательного владения инвестициями

Ранее вернуть вложения можно было уже через 3 года после получения гражданства. Но после того, как кипрскую программу откорректировали в соответствии с общими требованиями других европейских программ, возврат инвестиций стал возможен только через 5 лет после получения паспорта. Это изменение призвано подстегнуть рынок первичной недвижимости за счет увеличения временного лага между сделкой и выходом объекта на рынок в качестве вторичной недвижимости. Для инвесторов это нововведение может быть выгодным только в случае, если изначально заявитель планировал получать доход от аренды. Если же у инвестора есть другие источники дохода, требующие регулярных вложений, этот пункт реформы может снизить рентабельность программы.

Расширение пакета документов для инвестиций в недвижимость

Начиная с 2019 года, для любых инвестиций в недвижимость, необходимо предоставить разрешение на планирование (Planning Permit), сертификат о завершении строительства (для готовых объектов) и документ о снятии обременений с недвижимости (если они были).

«Для инвестора это является положительным фактором, так как дает гарантию и безопасность при вложении в проект. Данное изменение решит проблему мошенничества со стороны застройщиков. Снизит риски для инвестора, повысит рейтинг программы в общем. У инвестора появится возможность прогнозировать сроки получения гражданства, сроки возврата инвестиций. Однако при этом будет нельзя войти в проект на самой ранней стадии его реализации, когда он еще не выведен официально на рынок. Ранее такая возможность могла в разы повысить рентабельность покупки, так как без planning permit цены на объекты были гораздо ниже». — утверждает адвокат и директор по развитию Иммигрант Инвест Елена Рудая.

Изменение условий для инвестиций в недвижимость, ранее задействованную в программе

Если недвижимость уже принимала участие в программе получения гражданства, минимальная сумма инвестиций автоматически возрастает с 2 до 2.5 млн евро. Для инвесторов это нововведение однозначно невыгодно, но для Кипра — это возможность стабилизировать рынок недвижимости. Идея в том, что повышение минимальной суммы инвестиций во вторичное жилье, должно понизить спрос на объекты, которые ранее участвовали в программе получения гражданства. Тогда недвижимость этой категории будут продавать местному населению и тем, кто планирует покупку жилья для личного пользования.

Отказ от инвестиций в государственные облигации

Ранее инвесторам, в рамках программы получения гражданства, предлагали купить государственные облигации на сумму 500 тыс. евро. Однако, этот вариант никогда не пользовался особой популярностью среди заявителей. В 2019 году от него решили полностью отказаться, в пользу более интересных вариантов.

Инвестиции в судоходную отрасль

Теперь инвестиции в судоходные компании из правительственного списка будут считаться приемлемым критерием для участия в инвестиционной программе Кипра. Предполагается, что возможность выбора между недвижимостью и судоходной отраслью позволит более равномерно распределять иностранные инвестиции и привлечет инвесторов. Кипр занимает удачное географическое положение, что делает его привлекательным для международных компаний по управлению судами. Многие из крупнейших компаний этой отрасли уже открыли штаб-квартиры на Кипре.

Новое требование к инвестору — действующая виза в Шенген

На момент подачи заявки, каждый кандидат на получение гражданства Кипра обязан открыть краткосрочную шенгенскую визу в деловых или туристических целях. Заявки без визы рассматриваться не будут. Исключение — инвесторы, у которых есть ВНЖ и паспорта стран, дающих безвиз в Шенген. Специалисты Иммигрант Инвест отмечают, что этот пункт является частью проверки, которую ранее проводили уже после подачи документов на гражданство Кипра. В дальнейшем это изменение должно положительно отразиться на скорости рассмотрения заявок.

Ужесточение проверок кандидатов

Под давлением со стороны Евросоюза, Кабмин Кипра принял коррективу, предусматривающую автоматическое отсеивание заявок инвесторов, которые ранее получали отказ в гражданстве других европейских государств. Кроме того, правительство уже анонсировало привлечение «специализированной иностранной фирмы» для более качественной проверки претендентов на паспорт гражданина Кипра.

Сколько стоит гражданство Кипра в 2019 году

Существуют 3 основных варианта, позволяющих получить гражданство Кипра:

● Через инвестиции в жилую недвижимость. Вариант, пользующийся максимальной популярностью среди заявителей. Согласно условиям программы, в этом случае инвестору предстоит вложить не менее 2 млн евро в жилую недвижимость, а также оплатить 150 тыс. евро невозвратных взносов в государственные фонды.

● Паспорт Кипра за инвестиции в коммерческую недвижимость. Предполагает вложение не менее 2 млн евро, также придется потратить 500 тыс. евро на жилье и оплатить 150 тыс. евро взносов в госфонды.

● Получение гражданства Кипра через инвестиции в ценные бумаги кипрских компаний и фондов. Минимальная сумма инвестиций — 2 млн евро. Также необходимо приобрести жилую недвижимость на сумму не менее 500 тыс. евро и оплатить взносы в госфонды в размере 150 тыс. евро.

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Согласно требованиям программы, инвестор должен быть совершеннолетним, без судимостей и проблем с миграционной службой ЕС. Кроме того, заявитель должен располагать капиталом не менее 3 млн евро, законность происхождения которого он готов подтвердить.

Для членов семьи инвестора на Кипре действуют максимально лояльные условия, которые редко встретишь в инвестиционных программах других государств. В заявке можно указать:

● Жену/мужа. Для этого необходимо предоставить апостилированную копию свидетельства о браке. Но даже если инвестор проживает с женой в гражданском браке, в практике Иммигрант Инвест существуют примеры, когда законность отношений доказывали с помощью счетов, оплаченных инвестором, и заявления о совместном проживании.

● Детей до 28 лет. К участию в программе допускаются родные, усыновленные и дети от предыдущих браков (при условии наличия официального разрешения от второго родителя). Главное условие — дети не могут иметь собственных источников дохода и должны быть полностью финансово зависимыми от инвестора. Подтвердить финансовую зависимость можно, предъявив счета за коммунальные услуги или обучение, оплаченные основным заявителем.

● Родителей любого возраста. В отличие от других европейских программ, инвестиционная программа Кипра позволяет вносить в заявку родителей инвестора и его супруги без возрастных ограничений. Более того, у родителей даже может быть собственный источник дохода, инвестору придется только купить для них жилье не дешевле 500 тыс. евро, которое будет передано родителям в пожизненное владение.

Процедура получения инвестиционного гражданства на Кипре

Весь процесс можно условно разделить на 4 этапа:

● выбор объекта инвестиций;

● подписание договора купли-продажи;

● подготовка и подача документов;

● получение положительного ответа и паспорта.

Инвесторы, которые хотят гарантированно, комфортно и быстро получить гражданство Кипра, чаще всего обращаются за профессиональной помощью к официальному представителю кипрской программы — компании Иммигрант Инвест. Специалисты компании более 10 лет помогают своим клиентам получать гражданство и ВНЖ европейских государств и стран Карибского бассейна, а потому могут обеспечивать полное сопровождение на всех этапах оформления гражданства.

На первой консультации определяются цели и задачи клиента. Указываются основные требования и пожелания, исходя из которых, представитель компании предлагает оптимальные программы. После начинается работа над подбором вариантов объектов инвестиций. Иммигрант Инвест сотрудничает с проверенными застройщиками на Кипре, а потому клиентам компании всегда доступны лучшие предложения на рынке. Посмотреть объекты можно удаленно, но лучше позволить представителю компании организовать поездку для просмотра недвижимости вживую.

Как только инвестор сделает свой выбор, следует подписать договор купли-продажи. Заключить сделку можно как на месте, так и удаленно, по возвращению в свою страну. После этого средства поступают на депонированный счет, получить доступ к которому можно только при наличии подписи юриста, назначенного инвестором.

Процесс подготовки документов занимает, в среднем, 3-7 дней. Инвестор предоставляет своему агенту минимальный пакет документов, заполнение, перевод и апостилирование которых, берут на себя специалисты компании. По готовности пакета документов, их направляют в Министерство внутренних дел Кипра. Также на этом этапе необходимо оплатить государственную пошлину — 2 тыс. евро за каждого совершеннолетнего заявителя.

Ожидание положительного ответа обычно занимает 4-5 месяцев, после чего необходимо зарегистрировать выданные свидетельства о натурализации и получить паспорта. На моменте получения ответа, также нужно оплатить пошлину в размере 5 тыс. евро за каждого совершеннолетнего члена семьи. Подавать и регистрировать документы можно как на Кипре, так и в посольстве Кипра в стране инвестора.

Почему инвесторы выбирают Кипр

Паспорт Кипра позволяет путешествовать без виз в 158 государств и легально проживать в любой стране Евросоюза. Многие инвесторы выбирают гражданство Кипра из-за отсутствия требований, обязывающих к проживанию на территории государства. Как только инвестор получает паспорт Кипра, он может в полной мере наслаждаться привилегиями европейского гражданства, без ограничений в передвижении.

Еще один весомый повод выбрать Кипр — лояльная система налогообложения. Кипр может похвастаться одним из самых низких в Европе корпоративным налогом — всего 10%. При этом действует договор с 50 странами, исключающий двойное налогообложение. Кроме того, инвестор не становится налогоплательщиком Кипра автоматически, а может выбирать, в какой стране ему удобнее и выгоднее платить налоги.

Немаловажная причина, остановить свой выбор на программе инвестиционного гражданства Кипра — прибыльность. За год Кипр посещают более 3 млн туристов, благодаря которым на аренде жилья можно зарабатывать от 4% годовых прибыли. Чтобы избавить инвестора от необходимости заниматься сдачей жилья в аренду, эксперты Иммигрант Инвест предлагают профессиональную помощь в управлении недвижимостью. Передав управление специалистам компании, инвестор может получать регулярную прибыль, в то время как профессионалы будут заниматься подготовкой жилья, поиском арендаторов, сдачей в аренду и налоговыми отчислениями.

Преимущества профессионального сопровождения

Компания Иммигрант Инвест предлагает услуги по полному сопровождению клиента, от первой консультации и до получения гражданства. Специалисты компании полностью берут на себя процесс подготовки документов, общения с представителями Министерства внутренних дел Кипра, сопровождение клиента и его семьи в поездке для просмотра объектов инвестиций, а также на этапе подписания договора купли-продажи.

Офисы Иммигрант Инвест в разных странах предоставляют инвесторам поддержку 24/7, оперативно реагируют на обращения и эффективно решают любые трудности, возникающие в процессе оформления гражданства.

За последние 5 лет компании удалось получить гражданство Кипра для более чем 50 семей. При этом ни одна заявка, за время работы компании с программой инвестиционного гражданства Кипра, не получила отказ, что говорит о высоком профессионализме и эффективности специалистов Иммигрант Инвест.

Компания предоставляет сопровождение не только на время оформления гражданства, но и помогает в процессе возврата инвестиций через 5 лет после получения паспорта Кипра. Инвесторам будет полезно ознакомиться с кейсами из практики Иммигрант Инвест, чтобы узнать подробнее об опыте сотрудничества других клиентов со специалистами компании.

Иммигрант Инвест

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