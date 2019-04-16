﻿ В Костюковичском районе трактор буксировал молоковоз, тот нагнал его и опрокинул: тракторист в больнице. 21.by
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В Костюковичском районе трактор буксировал молоковоз, тот нагнал его и опрокинул: тракторист в больнице

17.04.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Костюковичском районе молоковоз опрокинул трактор, который вез его на буксире, сообщили в ГАИ области. У тракториста — серьезные травмы.


ДТП произошло 16 апреля в 14.30 на дороге Могилев — Чериков — Костюковичи. 48-летний мужчина на тракторе буксировал на гибкой сцепке ГАЗ 3309 — у молоковоза не работал двигатель.

При движении с уклона молоковоз стал нагонять буксирующий его трактор — и в итоге выехал на полосу встречного движения и обогнал трактор. Тот занесло и опрокинуло.

Водитель трактора госпитализирован.


 
Теги: Могилев
 
 
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