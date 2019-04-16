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В Костюковичском районе трактор буксировал молоковоз, тот нагнал его и опрокинул: тракторист в больнице
Источник материала: Tut.by
В Костюковичском районе молоковоз опрокинул трактор, который вез его на буксире,
ДТП произошло 16 апреля в 14.30 на дороге Могилев — Чериков — Костюковичи. 48-летний мужчина на тракторе буксировал на гибкой сцепке ГАЗ 3309 — у молоковоза не работал двигатель.
При движении с уклона молоковоз стал нагонять буксирующий его трактор — и в итоге выехал на полосу встречного движения и обогнал трактор. Тот занесло и опрокинуло.
Водитель трактора госпитализирован.
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В Костюковичском районе трактор буксировал молоковоз, тот нагнал его и опрокинул: тракторист в больнице
Молоковоз нагнал трактор и перевернул его.
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