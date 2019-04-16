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Ролик из финала новых «Мстителей» утек в Сеть (вдруг вам нужно)
Источник материала: Tut.by
В Сети появился еще один отрывок из премьерного фантастического боевика
В клипе продолжительностью меньше 5 минут появляются Халк, Железный человек, Ракета, Капитан Америка и Черная пантера. В нем показано сражение с главным злодеем картины Таносом (честно — сами не смотрели).
На прошлой неделе мы писали, что в новом видео «Мстителей»
Ожидается, что в Минске картину покажут на пару часов раньше, чем в России, — 28 апреля. AFISHA.TUT.BY узнала, где новых «Мстителей»
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13 апреля в приложении «Афиша TUT.BY»
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В Сети появился еще один отрывок из премьерного фантастического боевика «Мстители: Финал», который выйдет в прокат только через неделю. В ролике присутствуют...
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