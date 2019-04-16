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Ролик из финала новых «Мстителей» утек в Сеть (вдруг вам нужно)

17.04.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появился еще один отрывок из премьерного фантастического боевика «Мстители: Финал», который выйдет в прокат только через неделю. В ролике присутствуют кадры из финала фильма, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Express.

Полный график кинопремьер


В клипе продолжительностью меньше 5 минут появляются Халк, Железный человек, Ракета, Капитан Америка и Черная пантера. В нем показано сражение с главным злодеем картины Таносом (честно — сами не смотрели).

Осторожно! В ролике содержатся спойлеры.

На прошлой неделе мы писали, что в новом видео «Мстителей» нашли тайное послание, которое, возможно, указывает, как побороть главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности» Таноса.

Ожидается, что в Минске картину покажут на пару часов раньше, чем в России, — 28 апреля. AFISHA.TUT.BY узнала, где новых «Мстителей» покажут раньше всего. Билеты — от 6 рублей 50 копеек.

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13 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на вечер стендапа в Минскеот звезд ТНТ. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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В Сети появился еще один отрывок из премьерного фантастического боевика «Мстители: Финал», который выйдет в прокат только через неделю. В ролике присутствуют...
 
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