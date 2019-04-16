«Делаем все к Играм». На проспекте Дзержинского возле «Титана» меняют схему движения транспорта

Источник материала: Tut.by

«Проспект Дзержинского напротив „Титана“ разворотили, забор на разделительной полосе опять меняют, хотя его недавно поставили. Что происходит?» — обратилась с вопросом в редакцию минчанка Марина. О дорожных работах недалеко от станции метро «Петровщина» AUTO.TUT.BY рассказали столичные коммунальники.





Напомним, в конце прошлого года на проспекте Дзержинского ограничивали движение транспорта: заменяли старое ограждение на новое — оцинкованное, с креплениями для цветочниц. В ГАИ Московского района тогда говорили, что декоративное ограждение устанавливается на улицах, по которым к местам проведения соревнований будут ехать участники и гости II Европейских игр.

А недавно автомобилисты заметили, что на отрезке проспекта Дзержинского, между ТЦ «Титан» и магазином «Алми», новое ограждение на разделительной полосе демонтировали. Кроме того, работы ведутся на территории, прилегающей к дороге — разобрана тротуарная плитка возле подземного пешеходного перехода напротив «Титана», а на противоположной стороне, где раньше была автостоянка, тоже началась стройка.





В ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома AUTO.TUT.BY пояснили, что по инициативе ГАИ Минска, к II Европейским играм, в этом месте проспекта вносятся изменения в схему движения транспорта, а на автостоянке возле магазина «Алми» обустраиваются временные пассажирские терминалы.

Что сделают на проспекте Дзержинского

Большая автомобильная стоянка возле магазина «Алми» сейчас закрыта. Здесь обустраивают временные пассажирские терминалы, с них будут отправляться на соревнования спортсмены и болельщики, большинство из которых будут проживать в студенческой деревне, откуда на время отселили студентов .





Большую площадь парковки вымостили тротуарной плиткой — под посадочные площадки. Для защиты от дождя устанавливаются крытые конструкции и новые бордюры.





Разделительную полосу напротив въезда к «Алми» разберут, для этого и сняли ограждение, установленное ранее. В этом месте будет организован Т-образный перекресток со светофором. Со стороны проспекта Дзержинского разрешат левый поворот к магазину и студенческой деревне, при этом «карман» для поворота налево будет удлинен — чтобы не образовывались заторы. Разворачиваться на противоположную сторону проспекта можно будет с обоих направлений.





Дорогу, ведущую со стороны «Алми» на проспект Дзержинского, расширят до трех полос: одна будет предназначена для въезда со стороны проспекта, две других — для поворота со стороны магазина направо и налево (через разрыв в разделительной полосе)

Треугольный зеленый островок на выезде будет демонтирован.





Разрыв в разделительной полосе напротив ТЦ «Кирмаш» будет закрыт.





— Пассажирские терминалы на месте парковки создаются только на период проведения II Европейских игр. Потом там снова будет организована автостоянка, — рассказали в КУП «Гордорматериалы», сотрудники которого работают на объекте. — Сроки на внедрение проекта у нас очень сжатые. Закончить строительство мы должны к 1 мая.