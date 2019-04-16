Каменецкие аграрии приступили к севу картофеля

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В нашем районе площади под картофель в сельхозпредприятиях в последнее время сокращались более чем заметно, а в нынешнем году из списка выбыла и «Савушкина пуща».

Однако, подчеркивает начальник отдела организации производства райсельхозпрода Сергей Мурин, в оставшихся специализированных картофелеводческих хозяйствах – «Восходе-Каменце» и «Александрии-Агро» – отработаны технологии и есть в наличии вся необходимая «картофельная» техника и современные хранилища. В первом из названных хозяйств увеличили площадь под картофель до 58 гектаров.

На полях

В «Александрии-Агро» площадь на картофель – 100 га, и урожайность клубней достигает до 400 ц/га – это почти вдвое выше, чем в предыдущую пятилетку, и один из лучших показателей в области.

– Картофельное поле в 100 гектаров – оптимальное для нас, – говорит главный агроном хозяйства Николай Лешкевич. – К тому же и хранилище больший объем клубней не вместит. Отказываться от картофеля не собираемся, несмотря на то, что многие считают его слишком затратной культурой. Себестоимость его выращивания и хранения стремимся снижать за счет скрупулёзного соблюдения современных технологий.

В этом году оптовые покупатели активизировались в марте, но, увы, ненадолго. Немало столового картофеля – предпочтение «Королеве Анне» – уехало в Сербию. В целом его реализовали около 1 тыс. тонн.

«Александрия-Агро» – это еще и семеноводческое хозяйство. Но лишь «Восход-Каменец» в нынешнем году купил в Огородниках 204 тонны семенного картофеля. До 50-и тонн его продано селянам и дачникам – они и сейчас едут за понравившимися сортами, выбор есть. Реализуют здесь и продовольственные клубни – в основном «Манифест» (с розовой кожурой). Снижение отпускной цены было ожидаемым, поэтому и стремились максимум второго хлеба продать пораньше.

Реализация картофеля не «привязана» ни к переработке, ни к госзаказам – она доверена воле рынка. А на его волнах, бывает, штормит. Что-то припоздняются фуры, не спешат оптовики за картошкой, доставляя немало волнений фермерам, у которых она занимала в минувшем году около 300 гектаров; примерно такую же площадь – сотки сельчан.

А что на прилавках?

Тем временем в магазинах уже появился египетский (!) картофель нового урожая – по 2 руб. и более за 1 кг. Если бы рядом лежал картофель белорусский по той же цене, покупатель, скорее всего, сделал бы выбор в пользу последнего. Увы, у нас только начинается его посадка. Но есть и обнадеживающий факт: некоторые из наших фермеров, пытаясь попасть на ранний рынок, посадили скороспелку под укрывной материал. А это значит, что в июне наша бульба уже будет конкурировать с заморской…

Галина НОВИК.

Фото Станислава ГРИЦУКА.