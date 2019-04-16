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В Пинске регистрация абитуриентов для участия в ЦТ стартует 2 мая
17.04.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Адрес пункта регистрации: г. Пинск, ул. Кирова, 24, к. 213, УО «Полесский государственный университет».
При подаче заявления абитуриенту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.
По информации
Оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании производится посредством системы ЕРИП в размере 0,1 базовой величины (2 руб. 55 коп.) за один учебный предмет.
После подачи заявления абитуриент получает у работника пункта регистрации лицевой счет и производит оплату за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании. После окончания регистрации и подтверждения факта оплаты за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании абитуриент получает пропуск, который считается зарегистрированным, если на нем имеется печать учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта регистрации и указан регистрационный номер.
Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании, при подаче заявления представляют документы, подтверждающие право на льготу.
В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы на регистрацию для участия в централизованном тестировании подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих статус законного представителя, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально) или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально).
Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 30 июня по 2 июля 2019 г. Пункты регистрации для прохождения централизованного тестирования в резервные дни: Белорусский государственный университет, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», УО «Брестский государственный технический университет», УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», УО «Витебский государственный технологический университет», УО «Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого».
Что изменилось в правилах приема в учреждения высшего и среднего специального образования и в системе подсчета баллов на ЦТ? Сколько мест в вузах в этом году будет открыто на бюджетные отделения? Какие новые специальности предлагают вузы и ссузы, а какие закрывают? Изменится ли стоимость обучения?
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