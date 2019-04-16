В Пинске регистрация абитуриентов для участия в ЦТ стартует 2 мая

Источник материала: Полесская правда



В Пинске регистрация для участия в централизованном тестировании стартует 2 мая и продлится по 1 июня.

Адрес пункта регистрации: г. Пинск, ул. Кирова, 24, к. 213, УО «Полесский государственный университет».

При подаче заявления абитуриенту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

По информации сайта ПолесГУ , пункт регистрации будет работать с 9.00 до 19.00, кроме 18 мая и 1 июня (в эти дни работа пункта сократится на 1 час с 9.00 до 18.00) и выходных дней – 5, 7, 8, 9, 12, 19, 25 и 26 мая.

Оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании производится посредством системы ЕРИП в размере 0,1 базовой величины (2 руб. 55 коп.) за один учебный предмет.

После подачи заявления абитуриент получает у работника пункта регистрации лицевой счет и производит оплату за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании. После окончания регистрации и подтверждения факта оплаты за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании абитуриент получает пропуск, который считается зарегистрированным, если на нем имеется печать учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта регистрации и указан регистрационный номер.

В соответствии с п. 1.1.2 Постановления плата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании не взимается с отдельных категорий абитуриентов.

Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании, при подаче заявления представляют документы, подтверждающие право на льготу.

В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы на регистрацию для участия в централизованном тестировании подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих статус законного представителя, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально) или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально).

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 30 июня по 2 июля 2019 г. Пункты регистрации для прохождения централизованного тестирования в резервные дни: Белорусский государственный университет, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», УО «Брестский государственный технический университет», УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», УО «Витебский государственный технологический университет», УО «Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого».



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